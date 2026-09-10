Молодой фельдшер приступила к работе на посту скорой помощи «Островский»

Молодой фельдшер Дарья Архипова приступила к работе на посту «Островский» Псковской станции скорой медицинской помощи, сообщили представители скорой помощи в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская станция скорой медицинской помощи

Как отметили на станции, Дарья Архипова — яркий пример целеустремлённости и искренней любви к своему делу. В этом году она с отличием окончила Псковский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». Стремление к постоянному профессиональному росту привело ее к прохождению профессиональной переподготовки, а целевое направление стало уверенным стартом в карьере.