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Молодой фельдшер приступила к работе на посту скорой помощи «Островский»

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Молодой фельдшер Дарья Архипова приступила к работе на посту «Островский» Псковской станции скорой медицинской помощи, сообщили представители скорой помощи в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская станция скорой медицинской помощи

Как отметили на станции, Дарья Архипова — яркий пример целеустремлённости и искренней любви к своему делу. В этом году она с отличием окончила Псковский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». Стремление к постоянному профессиональному росту привело ее к прохождению профессиональной переподготовки, а целевое направление стало уверенным стартом в карьере.

«Дарья уже готова оперативно приходить на помощь жителям Островского района. Добро пожаловать в семью скорой помощи! Пусть каждая спасенная жизнь станет лучшей наградой!» — заключили Псковской станции скорой медицинской помощи. 
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