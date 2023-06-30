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Общество

Псковичка получила титул на конкурсе красоты «Мисс Москва 2023»

30.06.2023 16:16|ПсковКомментариев: 0

Псковичка Дарья Колесникова на конкурсе красоты «Мисс Москва 2023» получила титул второй «Вице-мисс Московская красавица 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель продюсерского центра «Королев продакшн».

Псковичка, солистка золотого состава танцевального проекта «Баккара» от продюсерского центра «Королев продакшн» приняла участие в главном конкурсе красоты Москвы в категории «Мисс», в финале которого приняли участие 33 девушки. Стоит отметить, что конкурс проводился уже в 29 раз.

 

Дарья Колесникова выступала под номером 17 и вошла в топ-12 конкурса. В творческом конкурсе она исполнила сольный номер «Джексон», с которым выступала в рамках шоу «Баккара». Он принес ей номинацию «Мисс талант Москва 2023».

«Стоит отметить то, что Дарья — единственная финалистка конкурса красоты "Мисс Москва", которая получила две номинации в рамках шоу. Рады за Дашу и поздравляем ее!», – отметил Николай Королев.

Главную корону «Мисс Москва 2023» получила Ангелина Бреженская из Саратова.

Теги: #конкурс красоты
Источник: Псковская Лента Новостей
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