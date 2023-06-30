Общество

Гдовская прокуратура пресекла распространение информации, вызывающей желание заниматься проституцией

Прокуратура Гдовского района пресекла распространение в сети «Интернет» информации, способной вызвать желание заниматься проституцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, в Сети была обнаружена информация, которая создает образ проституции как приемлемого обществом явления, способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, занимающихся проституцией и пользующихся услугами проституток.

Сотрудники ведомства обратились в Гдовский районный суд с административным исковым заявлением о признании этой информации запрещенной к распространению на территории РФ.

В суде прокуратура обосновала свои действия тем, что размещение такой информации подрывает авторитет государственной власти и создает в обществе предпосылки к нарушению законодательства.

Суд признал эту информацию запрещенной к распространению на территории РФ, судебное решение направили в управление Роскомнадзора по Псковской области для его исполнения, деятельность этих сайтов пресекли.