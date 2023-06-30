Общество

Псковские волонтеры стали победителями всероссийского конкурса

Школа волонтеров «Академия добра» стала победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» и получила грант в рамках нацпроекта «Образование». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Академия Добра» - проект Псковского городского молодежного центра. Это школа для добровольцев «серебряного» возраста, которые пройдут теорию и практику, а затем сформируют волонтерский отряд 55+ и под руководством координаторов примутся за работу, отметил муниципальный руководитель.

«Поздравляю авторов проекта и будущих дипломированных добровольцев. Делать добро – это важно», - заключил Борис Елкин.