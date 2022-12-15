Политика

Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2022. Итоги проекта

Псковская Лента Новостей представляет итоговую публикацию проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области». Таким образом, сегодня мы подводим итоги большого исследования, проведенного редакцией совместно с экспертами в конце непредсказуемого и многое изменившего 2022-го.

В этом году ПЛН реализовала проект уже в пятый раз. Напомним, что этой работой мы начали заниматься еще в 2018-м. Исходили из того, что политика становится всё более непубличной, и логика принятия решений не очевидна обществу. Журналисты Псковской Ленты Новостей считают, что такое положение дел неправильно, поэтому мы стремимся сделать региональную политику более открытой, помочь читателям лучше разобраться в ситуации и зафиксировать изменения. Тем более важно это делать в современных условиях, когда всё стремительно меняется, и разыгрываются непредсказуемые сценарии. 2022-й в этом смысле не то что не был исключением, а, можно сказать, ставил рекорды: в период проведения СВО, обострения отношений РФ и коллективного Запада, введения беспрецедентных санкций многое изменилось и во внутриполитической жизни, по сути, сейчас мы наблюдаем новую политическую реальность. Вдобавок у нас в регионе были свои собственные вызовы: выборы в крупнейших городах и большинстве районов, появление подшефного района в Херсонской области, изменение модели управления Псковом и т.д. Для одних это время перемен, образно говоря, открыло двери новых возможностей, и они укрепили свои позиции (многие из тех, кто активно проявлял себя по темам спецоперации, гуманитарной помощи и вопросам частичной мобилизации, поднялись в рейтинге), другие, напротив, потеряли. Как следствие, произошли многочисленные перемещения внутри списка и ротация. Впрочем, справедливости ради отметим, что ротационные процессы происходят постоянно.

За пять лет (с 2018 года, когда ПЛН впервые сформировала рейтинг) состав списка 100 самых влиятельных обновился почти наполовину.

Прежде чем перейти к самому рейтингу, отметим ряд особенностей и закономерностей, выявленных по результатам исследования.

Власть = влиятельность

Как свидетельствует общий анализ списка ста самых влиятельных персон, в нем очевидно преобладание представителей т.н. «единой системы публичной власти». Подобную картину мы наблюдали и в прошлые годы, а ротация (ее уровень в 2022 году составил 13%) еще больше закрепила ранее существовавший дисбаланс. «Львиная доля» списка - власть предержащие.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников традиционно возглавляет список наиболее влиятельных персон региона.

Таким образом мы констатируем сохранение прежней тенденции - доминирования в списке тех, кого принято называть «государевы люди», в первую очередь - представителей исполнительной власти и силовиков. То есть, как правило, это не избранные руководители, а назначенные. В целом в списке госслужащие преобладают над представителями бизнеса, общественной сферы, культуры, науки и др. Это доминирование присутствовало и раньше, но сейчас достигло максимума. Отмечаем высокий процент присутствия в списке сотрудников правительства Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым (16 человек, более половины из них входят в ТОП-30). Среди тех, кто также вошел в верхнюю часть, - члены Федерального Собрания от Псковской области (сенаторы Андрей Турчак и Елена Бибикова, депутаты Госдумы Александр Козловский и Александр Борисов), депутаты областного Собрания - члены фракции «Единая Россия» (13 человек, в том числе спикер Александр Котов, все его заместители, главы комитетов и другие парламентарии), главы территориальных органов государственной власти, руководители ЕР на региональном и местном уровне (руководитель регионального исполкома Максим Адамчук, секретарь псковского городского отделения ЕР Валерий Филимонов и др.), а также вписанные теперь в «вертикаль власти» руководители органов МСУ и депутаты гордум (прежде всего, в двух крупнейших центрах - Пскове и Великих Луках, а также нескольких значимых районах).

Из 87 персон, чьи имена присутствовали в прошлогодней версии списка, 11 человек сохранили позиции, 39 переместились вверх, у 37 зафиксирован нисходящий тренд.

Таким образом, самыми влиятельными персонами, по мнению опрошенных нами экспертов, являются руководители органов государственной власти и правящей партии (как и прежде, большинство членов «клуба ста» - единороссы). Значительная часть из них сумела сохранить или даже укрепить позиции в рейтинге влиятельности. При этом внутри списка произошли многочисленные перемещения. Одни - как, например, вице-спикеры областного Собрания депутатов - руководитель фракции ЕР Армен Мнацаканян и глава комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих, назначенная врио руководителя аппарата правительства Псковской области Наталья Волкова и другие - поднялись вверх. Другие, напротив, потеряли позиции - в эту категорию вошли покинувший пост руководителя аппарата правительства и уехавший на новое место работы Сергей Дмитриев, глава областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (как и другие представители сферы здравоохранения после спада пандемии), советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев. Последний, по мнению экспертов, «сильно упал» после прихода на пост вице-губернатора Александра Серавина. Среди тех, кто впервые попал в список, подавляющее большинство - также представители единой системы публичной власти. Например, руководители областных профильных комитетов Станислав Стармолотов и Ольга Тимофеева, а также Анастасия Григорьева - руководитель ЦУРа, роль которого в последний год значительно возросла. Отмечаем также попадание в список двух представительниц прекрасного пола - первых заместителей глав Пскова и Великих Лук. Ирина Иванова заняла аж 58-е место, а ее коллега из города на Ловати Светлана Степанова - 94-е.

Триумвират плюс

Традиционно список наиболее влиятельных персон региона возглавляют губернатор Михаил Ведерников и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Оба в 2022 году успешно справились с задачами, оперативно реагировали на новые вызовы, были активны по главным темам и в итоге укрепили свои позиции. Особо отметим, что Андрей Турчак впервые вошел в топ-20 списка ведущих российских политиков по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Андрей Турчак, Александр Козловский и Александр Котов с однопартийцами на форуме кандидатов «Единой России» в Пскове

В целом состав ТОП-5 списка самых влиятельных персон Псковской области остается неизменным на протяжении всех лет проведения исследования, однако внутри пятерки происходят перемещения. Вот и в этом году митрополит Псковский и Порховский Тихон - уникальный «лоббист» интересов Псковской области на федеральном уровне вернулся на третью позицию. Таким образом, условный «пьедестал почета» соответствует определению об «уникальном триумвирате» (с недавних пор так неофициально иногда называют М. Ведерникова, А. Турчака и митрополита Тихона).

Места в ТОП-5 сохранили председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Напомню, что в прошлом году они обошли митрополита Тихона, произошло это в год большой парламентской кампании - выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания, по итогам которых оба сохранили свои мандаты. В этом году ситуация была иной, в ТОП-5 произошли изменения. При этом следует отметить, что и спикер регионального парламента, и представитель региона в Госдуме являются опорными игроками региональной команды власти.

В 2022 году президент России Владимир Путин наградил митрополита Псковского и Порховского Тихона орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Как и в прошлом году, шестую позицию занял Александр Серавин, ставший в 2022 году «политруком» регионального правительства и уже в качестве вице-губернатора отвечавший за проведение в регионе муниципальных выборов.

После изменения системы управления Псковом бывший сити-менеджер Борис Елкин стал единственным главой города

Еще один член команды Михаила Ведерникова - Борис Елкин в 2022-м значительно увеличил степень публичной активности, возглавлял список «Единой России» на выборах в гордуму и после смены модели управления областным центром занял пост главы города. Как следствие, эксперты отметили рост влияния управленца - он поднялся на 6 позиций (с 14 на 8 место). В целом, Борис Елкин - это пример одного из самых быстрорастущих политиков региона.

Суд да дело

Все последние годы мы вместе с экспертным сообществом отмечаем рост влияния представителей силовых структур, которые оказывают на происходящее такое влияние, какого не оказывали никогда за все последние десятилетия. 2022 год с его противостоянием РФ и Запада, спецоперацией, противодействием деятельности иноагентов и многими другими факторами в этом смысле не стал исключением. В большинстве своем силовики улучшили свои позиции. В изменившихся условиях, когда на первый план вышли вопросы национальной безопасности, контроль над ситуацией в приграничном регионе, обеспечения законности при проведении частичной мобилизации, силовики, по мнению экспертов, стали играть еще более важную роль.

Прокурор Псковской области Иван Грибов у открытого в 2022 году памятника Петру I

Это касается прокурора Псковской области Ивана Грибова (переместился с 8-й на 7-ю позицию), начальника УФСБ России по Псковской области Виктора Швырева (сменив в конце прошлого года Алексея Кальяна, он совершил наиболее заметное восхождение в списке - из-за пределов сотни сразу на 11-место), начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова (с 19 на 12), руководителя управления Росгвардии по Псковской области Игоря Иванова (с 46 на 28 строчку).

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников в студии «ПЛН FM»

Важно отметить здесь и новую тенденцию. Многие представители федеральных ведомств, в том числе силовых и правоохранительных структур, которые ранее избегали прямых контактов со СМИ, в этом году стали более публичными. Им приходится больше бывать на виду, взаимодействовать не только с коллегами из исполнительной власти, но и с депутатами, общественниками, журналистами.

Кроме того, следует отметить еще одну очевидную тенденцию последних лет - рост влияния руководителей судов. В этом году тренд получил дальнейшее развитие: председатель областного суда Олег Лазарев занял 23-е место, председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев - 32-е.

Оппозиция теряет позиции

Как уже было сказано, в списке ста самых влиятельных сохраняется очевидный дисбаланс в сторону партии власти. Представители оппозиции в большинстве оказывают крайне слабое влияние на ход общественно-политических процессов. Как следствие, год от года представителей этой категории в топовой части списка становится всё меньше.

Главный псковский эсер Олег Брячак потерял в рейтинге 15 позиций

Вот и по итогам 2022 года почти все представители этой группы ухудшили позиции - это касается председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олега Брячака (съехал с 28-й на 43 позицию), руководителя псковского «Яблока» Льва Шлосберга (с 47-го места на 61-е), проигрывающего внутрипартийную борьбу секретаря обкома КПРФ Дмитрия Михайлова (с 69-й на 73-ю строчку) и ряда других.

В целом картина грустная, однако, в условиях «закручивания гаек», ужесточения законодательства и прессинга несистемной оппозиции - всё закономерно, по-другому и быть не могло.

Исключений здесь немного, сохранивших позиции или показавших положительную динамику - единицы. Самый впечатляющий рост продемонстрировал региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков.

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков с председателем партии Леонидом Слуцким

В тяжелый год, когда из жизни ушел бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, псковскому региональному отделению партии во главе с Минаковым удалось не только сохранить позиции, но и по ряду направлений улучшить показатели, это касается общей численности членов партии в регионе и количества отделений организации в районах.

Главное - это поддержка партийного руководства, прежде всего - нового председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Внизу вертикали

Результаты проведенного исследования вновь свидетельствуют об ослаблении позиций представителей местного самоуправления - теперь уже части единой властной системы. По-настоящему влиятельных глав муниципальных образований можно пересчитать по пальцам одной руки.

Глава Великих Лук Николай Козловский

Сохранил свои позиции, даже улучшив их, глава города Великие Луки Николай Козловский, приведший команду ЕР к победе на выборах депутатов и вновь избранный на пост руководителя муниципалитета (поднялся в рейтинге на 9-е место). С 39-й строчки на 30-ю взлетел глава Островского района Дмитрий Быстров, уверенно переизбравшийся на сентябрьских выборах и так организовавший работу администрации, что по реализации нацпроектов район является лидером в масштабах всей области. Восходящий тренд затронул также главу Стругокрасненского района Александра Волкова и его коллегу из Подпсковья Наталью Федорову.

Одновременно фиксируем снижение показателей Елены Полонской, в 2022-м потерявшей статус главы города Пскова, и вовсе выбывшего из списка экс-главы областного центра Ивана Цецерского (в этом году он утратил полномочия депутата Псковской городской Думы). В связи с чем вновь отмечаем уход представителей прежних элит, место которых занимает новая генерация управленцев.

В связи с прошедшими выборами в городские Думы в нашем списке произошли определенные ротационные процессы - в части присутствия депутатов Псковской и Великолукской городских дум. Некоторые депутаты выбыли (например, старожил псковской муниципальной политики Григорий Турчин), а кто-то впервые избрался в муниципальный парламент - например, Александр Гончаренко, Михаил Иванов, Алеся Михачева. Что касается Великих Лук, то отмечаем появление в списке ста крупного местного предпринимателя Сергея Федосеева и ставшей первым заместителем главы южной столицы Светланы Степановой.

Business as usual

Псковский бизнес, как обычно в последние годы, теряет влияние. В топовой части списка нет ни одного представителя предпринимательского сообщества.

Бизнес всё меньше идет в политику, почти не участвует в выборах, старается минимизировать свои публичные контакты с властью и вообще пытается не «светиться» лишний раз.

Из сотни выбыла целая группа деловых людей, прежде всего руководителей кампаний - застройщиков (Николай Загоруй, Александр Колпаков, Ян Лузин, Владислав Абрамов).

Те из бизнесменов, кто сохраняют место в сотне, как правило, ухудшили показатели: так, например, Игорь Савицкий переместился с 45-й позиции на 49-ю, Владимир Подвальный (с 57-й на 63-ю), Михаил Гавунас (с 87-й на 90-ю), Дмитрий Матвеев (с 84-й на 96-ю).

Впрочем, в этом году среди самых влиятельных появились и новые лица - в их числе заместитель директора компании «СпецДор 60», депутат областного Собрания Владимир Кузь (54 место).

Псковский депутат, руководитель дорожной компании Владимир Кузь впервые вошел в число 100 самых влиятельных персон региона

Общественный сектор

Результаты проведенного исследования однозначно свидетельствуют: общественные деятели не могут похвастаться высоким уровнем влияния. В списке их очень мало, самостоятельных персон практически нет, в основном здесь те, кто тесно связан с властью - например, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева и член Общественной палаты РФ Андрей Царев (последний, впрочем, теряет позиции в связи с исчезновением из публичного поля).

Особого упоминания заслуживает взлет «молодой звезды» - активиста волонтерского движения Алеси Михачевой, ставшей в 2022-м депутатом Псковской гордумы.

Единственным представителем СМИ среди влиятельных людей региона остается Наталья Юрченко, в этом году значительно увеличившая свою публичную активность и избравшаяся в гордуму, что отразилось и на росте рейтинга ее влияния (взлетела с 76-й позиции на 58-ю).

Руководитель государственной телерадиокомпании «Псков» Наталья Юрченко

При этом следует отметить, что влияние сохраняют псковские омбудсмены. Так, уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов стал 45-м (год назад был 52-м), региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев переместился с 64-й на 62-ю позицию, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова перешагнула на ступеньку вверх (с 93-й на 92-ю).

Публичная активность

Как и в 2021 году фиксируем прямую зависимость показателей влиятельности тех или иных персон от степени их публичной активности и присутствия в СМИ. Иначе говоря, если политик, чиновник, общественник или представитель иной сферы проявляют инициативу, открыт для общения с журналистами, регулярно выступает с комментариями, и о нем регулярно пишут масс-медиа, то уровень его влиятельности, по мнению экспертов, становится выше. Как и прежде, подтверждением этого тезиса могут служить примеры едва ли не всех персон, которые входят в верхнюю часть рейтинга. Также вновь фиксируем возрастающее год за годом значение присутствия акторов общественно-политического процесса в интернете, в том числе в популярных соцсетях и Telegram-каналах.

Напомним, что проект «100 самых влиятельных персон Псковской области» традиционно реализуется в несколько этапов. На первом, с начала октября, мы собираем предложения от читателей ПЛН по кандидатурам для включения в список самых влиятельных персон. По результатам данной работы формируется расширенный список (лонг-лист) претендентов. В дальнейшем члены рабочей группы вместе с представителями экспертного сообщества внимательно изучают все поступившие предложения и составляют список ста наиболее влиятельных персон. После этого проводится анкетирование участников исследования - членов Общественного экспертного совета. В него входят представители органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных образований Псковской области, руководители и сотрудники предприятий, предприниматели, сотрудники общественных организаций и гражданские активисты, руководители учреждений образования и здравоохранения, журналисты, представители других сфер. Экспертам предлагается оценить степень влиятельности политиков по пятибалльной шкале, где 5 - максимально сильное влияние, 4 - сильное влияние, 3 - среднее влияние, 2 - слабое влияние, 1 - незначительное влияние. В этом году впервые эксперты могли выбрать, как выразить свою позицию - заполняя бумажные анкеты или в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Консолидированная оценка влиятельности участников проекта и стала основой для формирования итогового рейтинга.

Редакция ПЛН благодарит экспертов и читателей за участие в реализации проекта. Эта работа будет обязательно продолжена через год. Мы поздравляем вас с 2023-м, который наступит уже совсем скоро. Надеемся, он будет более предсказуемым и позитивным, чем нынешний год - и для ста самых влиятельных персон Псковской области, и для всех нас. Будьте здоровы и берегите себя!

Александр Савенко