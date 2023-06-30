Псковская областная больница обновила расписание приёма врачей в поликлинике

Расписание приёма врачей консультативной поликлиники Псковской областной клинической больницы можно посмотреть на обновленном сайте медицинского учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.
«В новом удобном расписании также указаны показания к направлению и перечень обследований. На страничке вы найдете также схему расположения кабинетов, ФИО врачей и контакты», - рассказали в больнице.
Консультация осуществляется на основании обследования, проведенного в поликлинике по месту жительства.
Запись по единому номеру: 8 (8112) 29-57-00.