Молодёжь Псковской области может принять участие в фестивале «Искусство начинается здесь – 2026»

Молодёжь Псковской области приглашают к участию во втором региональном фестивале-конкурсе «Искусство начинается здесь – 2026». Принять участие могут дети и молодёжь от 6 до 35 лет, а также творческие коллективы, студии и организации из Пскова и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

Конкурс проводится по трём направлениям: «Вокал», «Хореография» и «Художественное слово». В каждой номинации может быть присуждено Гран-при, а также дополнительные награды, включая приз зрительских симпатий.

Фестиваль пройдёт в три этапа. Заявки и видеозаписи выступлений принимаются до 31 октября включительно. Итоги заочного отбора станут известны до 7 ноября. Очные прослушивания состоятся 14 и 15 ноября, а 22 ноября пройдёт гала-концерт с церемонией награждения.

Участие в конкурсе и мастер-классах бесплатное.

Для участия необходимо заполнить онлайн-форму. С полным положением можно ознакомиться в сообществе проекта.