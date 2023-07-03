Общество

Андрея Мошкова планируют назначить на должность прокурора Псковской области

Первого заместителя прокурора Республики Хакасия Андрея Мошкова планируют назначить на должность прокурора Псковской области. Об этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба прокуратуры Хакасии

Назначение планируется рассмотреть 4 июля на совместном заседании комитетов Совета Федерации. Андрей Клишас отметил, что кандидатуры были представлены президентом Российской Федерации.

Как сообщается на сайте прокуратуры Республики Хакасия, Андрей Мошков родился в 1979 в городе Витебск Республики Беларусь. Образование высшее юридическое, окончил Витебский государственный университет, а также Саратовскую государственную академию права.

Служил в органах прокуратуры Смоленской области с 2002 года, в том числе в должностях помощника прокурора Рославльского района, следователя, старшего следователя Рославльской межрайонной прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Промышленного района города Смоленска, заместителя прокурора Ершичского района, прокурора Кардымовского района, прокурора Монастырщинского района.

Указом президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года назначен на должность первого заместителя прокурора Республики Хакасия.

Напомним, прокурора Псковской области Ивана Грибова, вступившего в должность 30 июня 2020 года, назначили прокурором Владимирской области.

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Исполняющим обязанности прокурора Псковской области назначен Алексей Попов.