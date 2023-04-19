Общество

И.о. прокурора Псковской области назначен Алексей Попов

Исполняющим обязанности прокурора Псковской области назначен Алексей Попов.

Алексей Попов (на фото в центре)

Под его председательством в среду, 19 апреля, прошло совместное расширенное заседание коллегии прокуратуры Псковской области и УФССП России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы состояния законности в сфере соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

Напомним, в декабре 2021 года приказом Генерального прокурора РФ Алексей Попов был назначен на должность заместителя прокурора Псковской области.

Как сообщалось ранее, прокурора Псковской области Ивана Грибова назначили прокурором Владимирской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.