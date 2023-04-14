Прокурора Псковской области Ивана Грибова назначили прокурором Владимирской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить на 5-летний срок Грибова Ивана Владимировича - прокурором Владимирской области, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе.
Напомним, 11 апреля кандидатуру прокурора Псковской области Ивана Грибова для назначения прокурором Владимирской области одобрили комитеты Совфеда.
Иван Грибов вступил в должность прокурора Псковской области 30 июня 2020 года.