Общество

Более 450 человек обратились за помощью в псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

Более 450 обращений поступило в филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области за первый месяц работы. За помощью и консультацией обращались ветераны боевых действий и члены их семей. Социальные координаторы помогают решать вопросы самой разной направленности: от сопровождения в получении удостоверения о присвоении статуса ветерана боевых действий до оказания психологической и юридической помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Серьезным подспорьем для ветеранов является помощь, которую филиал оказывает в получении средств и услуг медицинской реабилитации. Так, при содействии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и привлечении внебюджетных средств специалисты фонда передали электрические коляски и лестничные подъемники участникам и ветеранам специальной военной операции, проходящим лечение в Псковском военном клиническом госпитале.

Целый комплекс обращений направлен на консультации и помощь в получении ветеранами и членами их семей социальных выплат и мер социальной поддержки. Многие вопросы решаются в индивидуальном порядке. Так, силами фонда для одного из ветеранов, получившего ранение глаз, были ускорены процедуры по выделению специальных средств реабилитации. Кроме того, координаторы помогли в получении необходимых документов и льгот.

В филиал поступают также обращения, требующие помощи специалистов. Так, например, решен вопрос первоочередного бесплатного подключения частного дома ветерана боевых действий к центральному газоснабжению.

Работа фонда выстроена таким образом, чтобы здесь ветераны боевых действий могли получить персональную помощь в режиме «одного окна» максимально оперативно и в полном объеме. Координаторы напрямую взаимодействуют с исполнительными органами Псковской области, силовыми структурами, аппаратами уполномоченных по правам человека и ребенка в регионе, нотариальной и адвокатской палатами, МФЦ, Ресурсным центром добровольчества и другими государственными структурами и региональными организациями.

«Грамотный подход, внимание и забота о каждом обратившемся позволяет нашим социальным координаторам решать многие проблемы и трудности, с которыми к нам обращаются ветераны и члены их семей», — отметила руководитель регионального филиала фонда Надежда Васильева.

В каждом муниципальном образовании также работают представители филиала фонда, чтобы на месте решать возникающие вопросы.

Отдельное внимание сотрудников фонда уделено вовлечению ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В июне команда филиала присоединилась к мероприятиям, приуроченным к Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, а также приняла участие в патриотических акциях «Мой папа — герой», «Привет с фронта!» и другие.

Напомним, реготделение государственного фонда «Защитники Отечества» работает в Пскове по адресу: улица Льва Толстого, дом 31а. Он создан в максимально короткие сроки по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и правительства Псковской области. Филиалы фонда открыты по всей России. За первый месяц работы в общей сложности поступило более 60 тысяч обращений от ветеранов спецоперации.