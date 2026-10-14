«Подстрочник»: Светлана Мельникова о 150-летии Псковского музея-заповедника

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Подстрочник». Гость студии – генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова. Разговор будет посвящен 150-летию музея. Большой юбилей на днях пышно отметили праздничным мероприятием в Псковском драмтеатре.

С чего начинался музей 150 лет назад? Что в его истории кажется Светлане Мельниковой самым важным? Какие экспонаты являются «ядром» музея, без которого невозможно его представить? Как пополняется музейная коллекция сегодня? Чего не хватает Псковскому музею на данный момент? Какие цели стоят перед ним на ближайшие годы?