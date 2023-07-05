Неудовлетворительной назвал работу комитета по образованию Олег Брячак

Неудовлетворительной назвал работу комитета по образованию по Псковской области лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак на сессии регионального парламента 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил о ситуации с мобилизованным псковским студентом сельскохозяйственного техникума, которого хотели отчислить. По словам депутата, было проблематично взаимодействовать с профильным комитетом. Он также добавил, что сейчас с такой проблемой столкнулся студент ПсковГУ.
Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов заметил, что пример, приведенный Олегом Брячаком, является неправдой.
«Это мой избирательный округ. Я связался с техникумом. Ситуация выглядит ровным счетом наоборот. Приведенный ранее пример полгода назад является искаженным и вымышленным. Я не лгу», — сказал Алексей Севастьянов.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов предложил поручить комиссии по депутатской деятельности и регламенту рассмотреть этот спор и расставить точки над i.