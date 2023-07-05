Общество

Неудовлетворительной назвал работу комитета по образованию Олег Брячак

Неудовлетворительной назвал работу комитета по образованию по Псковской области лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак на сессии регионального парламента 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Образование — это крайне важный момент. От этого зависит и будущее нашей страны. Поэтому так болезненно и реагирую. Школы к учебному году не готовы, дети травятся. Поборы продолжаются, зарплаты не соответствует тому высокому уровню, о котором мы услышали с трибуны... Фракция "Справедливая Россия — За правду" оценивает работу как неудовлетворительную», — сказал Олег Брячак.

Смотрите также Названа средняя зарплата педагогов в Псковской области

Он напомнил о ситуации с мобилизованным псковским студентом сельскохозяйственного техникума, которого хотели отчислить. По словам депутата, было проблематично взаимодействовать с профильным комитетом. Он также добавил, что сейчас с такой проблемой столкнулся студент ПсковГУ.

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов заметил, что пример, приведенный Олегом Брячаком, является неправдой.

«Это мой избирательный округ. Я связался с техникумом. Ситуация выглядит ровным счетом наоборот. Приведенный ранее пример полгода назад является искаженным и вымышленным. Я не лгу», — сказал Алексей Севастьянов.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов предложил поручить комиссии по депутатской деятельности и регламенту рассмотреть этот спор и расставить точки над i.