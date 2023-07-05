Общество

Названа средняя зарплата педагогов в Псковской области

Средняя зарплата педагогов в Псковской области за январь-апрель 2023 года составляет 36 093 рубля. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Средняя зарплата в регионе повысила прогнозный показатель», - сказал Андрей Ермаков. Величина прогнозного показателя по средней заработной плате педагогических работников в 2023 году - 35 668 рублей.

В прошлом году средняя зарплата педагогов составила 35 401 рубль, в 2021-м — 32 446 рублей, в 2020-м — 28 901 рубль, в 2019-м — 26 377 рублей.