Общество

Александр Котов: Необходимо капитально ремонтировать те школы, которые давно в этом нуждаются

Необходимо капитально и качественно ремонтировать те школы, которые давно в этом нуждаются. Такую рекомендацию региональному комитету по образованию дал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе парламентского часа на сессии 6 июля.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер регионального парламента напомнил, что в прошлом году были случаи, когда не были в срок закончены работы по капремонту ряда школ. Этого зависело от того, насколько добросовестными были подрядчики, подчеркнул Александр Котов. «Надеюсь, что все выводы сделаны. В этом году пока таких сигналов по капремонту 10 школ нет. Есть уверенность, что все работы будут завершены до 1 сентября», - сказал он.

Александр Котов указал, что были примеры, когда не учитывался ремонт кровли при капремонте школ. «Такого быть не должно. Смысл программы - чтобы каждая школа была капитально отремонтирована. Не надо гнаться за количеством школ, надо брать в приоритетном порядке те школы, которые давно требуют капремонта, включая все элементы и даже бассейн, если он там существует», - добавил спикер регионального парламента.

Он поддержал предложение первого заместителя губернатора Веры Емельяновой создать рабочую группу по всем озвученным на парламентском часе, посвященному сфере образования, вопросам. «Тщательно проработаем. На все вопросы надо постараться дать ответы», - сказал Александр Котов.

«Для нас это чрезвычайно важно, тема чувствительная», - добавил Вера Емельянова.