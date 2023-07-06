Общество

Ушедшую из семьи мать разыскивает женщина в Псковской области

Наталью Васильеву 1965 года рождения разыскивает дочь Людмила в Псковской области через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«В последний раз мы виделись в 1990 году, мне было 4 года. Жили мы в Саратове на тот момент, потом она собралась к себе на родину - в Псковскую область, деревню Крякуша. Сказала мне, что съездит по делам на недельку и приедет за мной. Это были ее последние слова. Больше мы не виделись. Я осталась с папой и дедушкой. Помогите найти маму, очень хочется с ней о многом поговорить, столько всего накопилась», - указала Людмила в своем обращении на сайт телепроекта «Жди меня».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1922905, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».