Общество

Стало известно, как часто детям можно делать рентген зубов

На приеме у детского стоматолога у многих родителей возникают сомнения в безопасности рентген-диагностики для организма ребенка. Причина этого во многом кроется в том, что в их детстве рентген-аппараты значительно отличались от современных. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, главный врач Центра экспертной стоматологии TopSmile Александр Жаров.

По словам врача, в настоящее время в современных клиниках устанавливают передовые рентген-аппараты, у которых степень излучения настолько снижена, что не наносит детям никакого вреда.

«Согласно нормам СанПин 2.6.1.1192-03, диагностические рентген-исследования не должны давать облучения свыше 1000 мкЗв (микрозивертов) в год. Если данные рекомендации соблюдаются, то вреда здоровью не будет. Давайте рассмотрим примеры доз излучения на стоматологическом приеме. Один прицельный снимок на визиографе – это 2-3 мкЗв; 1 конусно-лучевая компьютерная 3D томография на минимальной «детской» дозе – 35-40 мкЗВ (это равняется по дозе облучения трехчасовому перелету на самолете, что абсолютно безопасно для организма). То есть при допустимой норме в 1000 мкЗв мы можем сделать либо 330-500 прицельных снимков в год, либо 25-28 снимков на аппарате конусно-лучевой томографии», – заявил Александр Жаров.

Стоматолог уточнил, что такое количество снимков можно получить, если делать их как минимум каждый день. По его словам, при регулярном лечении детских зубов доза облучения точно не будет превышена, передает «Газета.Ru».