Общество

Врач предложил взять паузу в вакцинации от COVID-19

В мире сейчас нет какой-то определенности в отношении вакцинации от коронавируса, рассказал главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

«Я бы пока взял паузу, нужно проанализировать ситуацию», — приводят слова Шляхто «Известия».

При этом стоит продолжать вакцинировать людей из групп высокого риска. Речь идет о пожилых и гражданах с сопутствующей патологией. Если появится комбинированная вакцина от гриппа и ковида, то имеет смысл привиться, добавил ученый.

Он уточнил, что каких-то серьезных последствий перенесенного коронавируса кардиологи сейчас не видят.

«Похоже, ковид становится сезонной инфекцией. Но надо помнить, что любая сезонная инфекция может закончиться пневмонией. Поэтому говорить о том, что это легкая простуда, я бы не стал», — добавил Шляхто.