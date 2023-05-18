Забыть COVID-19?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему отмены всех ограничений по COVID-19 в Псковской области. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В Псковской области с 17 мая отменили все ограничения по коронавирусу указом губернатора Михаила Ведерникова. Всего глава региона признал утратившими силу 127 отдельных временных актов. Меры вводились с марта 2020 года и постепенно корректировались.
Впервые коронавирус выявили в китайском городе Ухань в декабре 2019-го. В январе 2020 года новое заболевание унесло жизнь первого человека, после чего число летальных исходов начало расти в геометрической прогрессии. Спустя три месяца Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что новое заболевание приобрело характер пандемии, в тот же период в России зарегистрировали первую смерть от коронавируса.
После этого в нашей стране начали устанавливать жесткие антиковидные меры: карантин и введение локдауна, строгий масочный режим, а также дистанционное обучение в школах и вузах. В дальнейшем в России стали проводить вакцинацию, которая снижала уровень осложнений при заболевании, и применять QR-коды. Постепенно формировался коллективный иммунитет.
Со временем были сняты некоторые ограничения, но необходимость ношения масок, соблюдения социальной дистанции, отмены массовых мероприятий сохранялась еще долго.
В начале лета 2022 года в регионе были сняты практически все антиковидные меры, а действие оставшихся продлевалось до 31 декабря текущего года.
Недавно Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене статуса пандемии COVID-19. Эта новость и дала повод поставить точку в смертоносной истории коронавирусной инфекции. За время пандемии в Псковской области от ковида умерли 1 977 человек.
Действительно ли снизилась «ковидная» нагрузка на региональную систему здравоохранения? Какие коронавирусные ограничения действовали в Псковской области и почему их решили отменить? Об этом – в программе «В фокусе».
Сейчас в регионе регистрируются единичные случаи заболевания коронавирусом и, в основном, бессимптомные, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Она отметила, что в борьбе с ковидом хорошо помогает коллективный иммунитет.
Коронавирус прошел все стадии, и у людей выработался иммунитет, поэтому снятие ограничений имеет все основания, объясняет лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов, экс-врач Псковской городской станции скорой медицинской помощи Артур Гайдук. Он добавил, что респираторная коронавирусная инфекция перешла в разряд обычных заболеваний, таких как грипп или ОРВИ.
Введенные антиковидные ограничения положительно повлияли на борьбу с коронавирусом. Причем, если бы они были жестче, то победа над ковидом пришла бы быстрее, считает вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, в прошлом заместитель главного врача по хирургии в Псковской областной больнице. По его словам, несмотря на то, что сейчас сняты ограничения, каждое лечебное учреждение может оставить часть мер, если есть риск заноса вируса.
Ощущают ли пациенты, переболевшие ковидом, последствия на сердечно-сосудистой системе, рассказала врач-кардиолог Жанна Шлосберг. По ее словам, пандемия научила людей более ответственно относиться к своему здоровью.
Показатели заболеваемости в последнее время устойчиво снижаются, поэтому было принято решение отменить действие указов губернатора об ограничениях, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко. Она добавила, что важно помнить: с отменой антиковидных мер коронавирус никуда не делся.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Кажется, что ПЦР-тесты на ковид, QR-коды вакцинации и красная зона, действительно, в прошлом. Но не рано ли говорить о победе над коронавирусом?
В середине апреля 2022 года в Роспотребнадзоре предупреждали о рисках преждевременного снятия ограничений. Тогда это могло спровоцировать новый рост заболеваемости. Однако сейчас совсем иная ситуация. В последнее время показатели по заболеваемости ковидом устойчиво низкие. При этом почти все подтвержденные случаи протекают в легкой форме или бессимптомно.
Конечно, с окончанием пандемии вирус не уйдет, врачи предполагают, что ковид останется и будет сезонно проявляться. К тому же коронавирусная инфекция мутирует и приобретает новые свойства. Мониторинг за эпидемическим процессом продолжается, и в случае сильных всплесков должна быть готовность к борьбе. К счастью, система здравоохранения быстро реагирует на ситуацию и уже знает, какие меры нужно принимать.
Анастасия Сливинская