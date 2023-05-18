Общество

Забыть COVID-19?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему отмены всех ограничений по COVID-19 в Псковской области. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Псковской области с 17 мая отменили все ограничения по коронавирусу указом губернатора Михаила Ведерникова. Всего глава региона признал утратившими силу 127 отдельных временных актов. Меры вводились с марта 2020 года и постепенно корректировались.

Впервые коронавирус выявили в китайском городе Ухань в декабре 2019-го. В январе 2020 года новое заболевание унесло жизнь первого человека, после чего число летальных исходов начало расти в геометрической прогрессии. Спустя три месяца Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что новое заболевание приобрело характер пандемии, в тот же период в России зарегистрировали первую смерть от коронавируса.

После этого в нашей стране начали устанавливать жесткие антиковидные меры: карантин и введение локдауна, строгий масочный режим, а также дистанционное обучение в школах и вузах. В дальнейшем в России стали проводить вакцинацию, которая снижала уровень осложнений при заболевании, и применять QR-коды. Постепенно формировался коллективный иммунитет.

Со временем были сняты некоторые ограничения, но необходимость ношения масок, соблюдения социальной дистанции, отмены массовых мероприятий сохранялась еще долго.

В начале лета 2022 года в регионе были сняты практически все антиковидные меры, а действие оставшихся продлевалось до 31 декабря текущего года.

Недавно Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене статуса пандемии COVID-19. Эта новость и дала повод поставить точку в смертоносной истории коронавирусной инфекции. За время пандемии в Псковской области от ковида умерли 1 977 человек.

Действительно ли снизилась «ковидная» нагрузка на региональную систему здравоохранения? Какие коронавирусные ограничения действовали в Псковской области и почему их решили отменить? Об этом – в программе «В фокусе».

Сейчас в регионе регистрируются единичные случаи заболевания коронавирусом и, в основном, бессимптомные, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Она отметила, что в борьбе с ковидом хорошо помогает коллективный иммунитет.

«На самом деле мы сейчас регистрируем единичные случаи COVID-19. В основном это легкие формы, иногда даже бессимптомные. Если сравнивать цифры, когда была максимальная заболеваемость и нагрузка, мы амбулаторно наблюдали и тысячу, и полторы тысячи, и две тысячи пациентов, сейчас их число колеблется от 20 до 25, то есть единичные случаи. В целом и заболеваемость респираторными инфекциями по сезону снижается, по коронавирусу срабатывает ещё и позитивно-коллективный иммунитет».

Коронавирус прошел все стадии, и у людей выработался иммунитет, поэтому снятие ограничений имеет все основания, объясняет лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов, экс-врач Псковской городской станции скорой медицинской помощи Артур Гайдук. Он добавил, что респираторная коронавирусная инфекция перешла в разряд обычных заболеваний, таких как грипп или ОРВИ.

«Начнем с того, что никто эти ограничения давно не соблюдает, нет никаких объективных проявлений, кроме каких-то отдельных мелких моментов. Коронавирусная инфекция полностью прошла все стадии, которые характерны для подобных инфекций и эпидемий. Она развивалась так, как должна была развиваться, просто это бывает сравнительно редко, и на памяти нашего поколения такого не было, однако в истории человечества такое уже было. Закончилось все тем, чем должно было: появился очень контагиозный штамм (заразный - ред.), при этом он не был летальным, он фактически вакцинировал всё население планеты. Теперь к коронавирусу можно относиться как к обычной респираторной инфекции. Нам знаком грипп, он тоже периодически вызывает высокую заболеваемость и достаточно высокую смертность. Но когда такие эпидемии идут, мы не объявляем карантинные мероприятия. То есть для нас ничего сверхъестественного не происходит. Да, он забирает определенное количество жизней каждый год, но мы привыкли, что какой-то процент заболевших умирает от осложнений этой вирусной инфекции. Снятие ковидных ограничений имеет все резоны. Но если будет повышаться заболеваемость и летальность, значит, нужно будет снова все это вводить. Я не вижу оснований, чтобы сейчас ограничения сохранять».

Введенные антиковидные ограничения положительно повлияли на борьбу с коронавирусом. Причем, если бы они были жестче, то победа над ковидом пришла бы быстрее, считает вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, в прошлом заместитель главного врача по хирургии в Псковской областной больнице. По его словам, несмотря на то, что сейчас сняты ограничения, каждое лечебное учреждение может оставить часть мер, если есть риск заноса вируса.

«Введенные ограничения сыграли большую роль в борьбе с пандемией. Даже есть суждения медицинских работников, что они могли быть и жестче. Посмотрите, в других странах ограничения были посильней, например, в Китае, они и справились быстрее, и благополучнее. Но уже как есть. Понятно, что ограничения должны были быть введены обязательно и свою роль сыграли. Сейчас указом губернатора ограничения в целом сняты, но каждое отдельное лечебное учреждение в зависимости от количества посещаемых, неотложная это помощь или плановая, своими указами частичные ограничения могут оставить там, где риск заражения или заноса велик, или занос заболевания может резко ухудшить состояние пациента и основного заболевания. Медработники в принципе не против масочного режима, ограничительных мероприятий, даже и в светлый промежуток, поскольку кроме ковида есть другие инфекции, которые достаточно опасны для больных пациентов».

Ощущают ли пациенты, переболевшие ковидом, последствия на сердечно-сосудистой системе, рассказала врач-кардиолог Жанна Шлосберг. По ее словам, пандемия научила людей более ответственно относиться к своему здоровью.

«Да, есть мои наблюдения. Общую статистику не знаю, но наблюдая за своими пациентами, могу сказать, что некоторые последствия перенесенной ковидной инфекции дают о себе знать. COVID-19 ухудшал течение всех сосудистых заболеваний. Чаще происходили разные заболевания, связанные с тромбозами сосудов, инсульты, инфаркты, ухудшение сердечной недостаточности, какие-то тромбоэмболические осложнения. И легочная система у некоторых пациентов оказалась чувствительной и очень пострадала. Я очень рада, что пандемия закончилась, мы научились беречь друг друга, научились носить маски. Пандемия нас немножко сплотила, мы стали ценить здоровье больше, мне кажется. Это касается не только меня лично, но и близких, друзей и тех пациентов, которых я вижу».

Показатели заболеваемости в последнее время устойчиво снижаются, поэтому было принято решение отменить действие указов губернатора об ограничениях, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко. Она добавила, что важно помнить: с отменой антиковидных мер коронавирус никуда не делся.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Отменен указ губернатора от 15 марта 2020 года, которым был введен ряд ограничений, значительно изменявшийся за последние два года. Он включал в себя соблюдение социального дистанцирования, рекомендации по ношению масок и другие. Учитывая, что обстановка стабилизируется, и мы видим устойчивое снижение заболеваемости по ковиду за последние восемь недель. Показатель заболеваемости снизился с 60 до 17 на 100 тысяч населения. За последнюю неделю снижение произошло на 33%. И констатируем, что среди заболевших в форме ОРВИ болеют 97%, а ранее часто отмечали пневмонию. Хочу сразу оговориться, что коронавирус никуда не делся. Он мутирует, сейчас преобладает штамм "Омикрон" и его подвид "Арктур", который, возможно, и не опасен по последствиям, но очень заразен. По мнение ряда специалистов, к концу мая можно ожидать подъем заболеваемости. Тем не менее большинство ученых констатирует, что ковид переходит в стадию сезонного заболевания, поэтому будут применяться профилактические сезонные меры, как и при борьбе с гриппом».

Кажется, что ПЦР-тесты на ковид, QR-коды вакцинации и красная зона, действительно, в прошлом. Но не рано ли говорить о победе над коронавирусом?

В середине апреля 2022 года в Роспотребнадзоре предупреждали о рисках преждевременного снятия ограничений. Тогда это могло спровоцировать новый рост заболеваемости. Однако сейчас совсем иная ситуация. В последнее время показатели по заболеваемости ковидом устойчиво низкие. При этом почти все подтвержденные случаи протекают в легкой форме или бессимптомно.

Конечно, с окончанием пандемии вирус не уйдет, врачи предполагают, что ковид останется и будет сезонно проявляться. К тому же коронавирусная инфекция мутирует и приобретает новые свойства. Мониторинг за эпидемическим процессом продолжается, и в случае сильных всплесков должна быть готовность к борьбе. К счастью, система здравоохранения быстро реагирует на ситуацию и уже знает, какие меры нужно принимать.

Анастасия Сливинская