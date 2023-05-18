Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Надежные стоматологии Пскова
построй дом своей мечты
розыгрыш билетов на концерт «КняZz»
Топ учебных заведений
Счастливое материнство
кто придет работать в больницы региона?
«Истфакт» Два капитана
Оазис здоровья под Псковом
Господин Рейтингомер
«Опальное» время
Труд без рисков
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Общество 18.05.2023 13:370 Заморозки прогнозируют в Псковской области в ночь на 20 мая 18.05.2023 15:570 Забыть COVID-19? 18.05.2023 15:310 Новое оборудование для реабилитации раненых появилось в госпитале 76-й дивизии ВДВ 18.05.2023 15:210 Число автобусных рейсов из Пскова в Таллин увеличат с 12 июня 18.05.2023 15:080 Арбитражный суд Псковской области с начала года рассмотрел более 80 дел о защите авторских прав 18.05.2023 14:580 День без существенных осадков ожидается в Псковской области 19 мая
 
 
 
Самое популярное 14.05.2023 11:016 Причину массовых ночных возгораний в домах Пскова назвали в МЧС 11.05.2023 18:310 Эстония рассматривает вопрос о закрытии погранперехода на границе с Псковской областью 15.05.2023 22:256 Псковский губернатор о вандалах: Сделаем всё, чтобы найти их 11.05.2023 08:575 Наталья Плявинская покидает пост директора Фонда инвестиционного развития Псковской области 17.05.2023 12:101 Водитель пожарной машины скончался на рабочем месте в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Забыть COVID-19?

18.05.2023 15:57|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему отмены всех ограничений по COVID-19 в Псковской области. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В Псковской области с 17 мая отменили все ограничения по коронавирусу указом губернатора Михаила Ведерникова. Всего глава региона признал утратившими силу 127 отдельных временных актов. Меры вводились с марта 2020 года и постепенно корректировались.

Впервые коронавирус выявили в китайском городе Ухань в декабре 2019-го. В январе 2020 года новое заболевание унесло жизнь первого человека, после чего число летальных исходов начало расти в геометрической прогрессии. Спустя три месяца Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что новое заболевание приобрело характер пандемии, в тот же период в России зарегистрировали первую смерть от коронавируса.

После этого в нашей стране начали устанавливать жесткие антиковидные меры: карантин и введение локдауна, строгий масочный режим, а также дистанционное обучение в школах и вузах. В дальнейшем в России стали проводить вакцинацию, которая снижала уровень осложнений при заболевании, и применять QR-коды. Постепенно формировался коллективный иммунитет.

Со временем были сняты некоторые ограничения, но необходимость ношения масок, соблюдения социальной дистанции, отмены массовых мероприятий сохранялась еще долго.

В начале лета 2022 года в регионе были сняты практически все антиковидные меры, а действие оставшихся продлевалось до 31 декабря текущего года.

Недавно Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене статуса пандемии COVID-19. Эта новость и дала повод поставить точку в смертоносной истории коронавирусной инфекции. За время пандемии в Псковской области от ковида умерли 1 977 человек.

Действительно ли снизилась «ковидная» нагрузка на региональную систему здравоохранения? Какие коронавирусные ограничения действовали в Псковской области и почему их решили отменить? Об этом – в программе «В фокусе».

Сейчас в регионе регистрируются единичные случаи заболевания коронавирусом и, в основном, бессимптомные, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Она отметила, что в борьбе с ковидом хорошо помогает коллективный иммунитет.

«На самом деле мы сейчас регистрируем единичные случаи COVID-19. В основном это легкие формы, иногда даже бессимптомные. Если сравнивать цифры, когда была максимальная заболеваемость и нагрузка, мы амбулаторно наблюдали и тысячу, и полторы тысячи, и две тысячи пациентов, сейчас их число колеблется от 20 до 25, то есть единичные случаи. В целом и заболеваемость респираторными инфекциями по сезону снижается, по коронавирусу срабатывает ещё и позитивно-коллективный иммунитет».

Коронавирус прошел все стадии, и у людей выработался иммунитет, поэтому снятие ограничений имеет все основания, объясняет лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов, экс-врач Псковской городской станции скорой медицинской помощи Артур Гайдук. Он добавил, что респираторная коронавирусная инфекция перешла в разряд обычных заболеваний, таких как грипп или ОРВИ.

«Начнем с того, что никто эти ограничения давно не соблюдает, нет никаких объективных проявлений, кроме каких-то отдельных мелких моментов. Коронавирусная инфекция полностью прошла все стадии, которые характерны для подобных инфекций и эпидемий. Она развивалась так, как должна была развиваться, просто это бывает сравнительно редко, и на памяти нашего поколения такого не было, однако в истории человечества такое уже было. Закончилось все тем, чем должно было: появился очень контагиозный штамм (заразный - ред.), при этом он не был летальным, он фактически вакцинировал всё население планеты. Теперь к коронавирусу можно относиться как к обычной респираторной инфекции. Нам знаком грипп, он тоже периодически вызывает высокую заболеваемость и достаточно высокую смертность. Но когда такие эпидемии идут, мы не объявляем карантинные мероприятия. То есть для нас ничего сверхъестественного не происходит. Да, он забирает определенное количество жизней каждый год, но мы привыкли, что какой-то процент заболевших умирает от осложнений этой вирусной инфекции. Снятие ковидных ограничений имеет все резоны. Но если будет повышаться заболеваемость и летальность, значит, нужно будет снова все это вводить. Я не вижу оснований, чтобы сейчас ограничения сохранять».

Введенные антиковидные ограничения положительно повлияли на борьбу с коронавирусом. Причем, если бы они были жестче, то победа над ковидом пришла бы быстрее, считает вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, в прошлом заместитель главного врача по хирургии в Псковской областной больнице. По его словам, несмотря на то, что сейчас сняты ограничения, каждое лечебное учреждение может оставить часть мер, если есть риск заноса вируса.

«Введенные ограничения сыграли большую роль в борьбе с пандемией. Даже есть суждения медицинских работников, что они могли быть и жестче. Посмотрите, в других странах ограничения были посильней, например, в Китае, они и справились быстрее, и благополучнее. Но уже как есть. Понятно, что ограничения должны были быть введены обязательно и свою роль сыграли. Сейчас указом губернатора ограничения в целом сняты, но каждое отдельное лечебное учреждение в зависимости от количества посещаемых, неотложная это помощь или плановая, своими указами частичные ограничения могут оставить там, где риск заражения или заноса велик, или занос заболевания может резко ухудшить состояние пациента и основного заболевания. Медработники в принципе не против масочного режима, ограничительных мероприятий, даже и в светлый промежуток, поскольку кроме ковида есть другие инфекции, которые достаточно опасны для больных пациентов».

Ощущают ли пациенты, переболевшие ковидом, последствия на сердечно-сосудистой системе, рассказала врач-кардиолог Жанна Шлосберг. По ее словам, пандемия научила людей более ответственно относиться к своему здоровью.

«Да, есть мои наблюдения. Общую статистику не знаю, но наблюдая за своими пациентами, могу сказать, что некоторые последствия перенесенной ковидной инфекции дают о себе знать. COVID-19 ухудшал течение всех сосудистых заболеваний. Чаще происходили разные заболевания, связанные с тромбозами сосудов, инсульты, инфаркты, ухудшение сердечной недостаточности, какие-то тромбоэмболические осложнения. И легочная система у некоторых пациентов оказалась чувствительной и очень пострадала. Я очень рада, что пандемия закончилась, мы научились беречь друг друга, научились носить маски. Пандемия нас немножко сплотила, мы стали ценить здоровье больше, мне кажется. Это касается не только меня лично, но и близких, друзей и тех пациентов, которых я вижу».

Показатели заболеваемости в последнее время устойчиво снижаются, поэтому было принято решение отменить действие указов губернатора об ограничениях, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко. Она добавила, что важно помнить: с отменой антиковидных мер коронавирус никуда не делся.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Отменен указ губернатора от 15 марта 2020 года, которым был введен ряд ограничений, значительно изменявшийся за последние два года. Он включал в себя соблюдение социального дистанцирования, рекомендации по ношению масок и другие. Учитывая, что обстановка стабилизируется, и мы видим устойчивое снижение заболеваемости по ковиду за последние восемь недель. Показатель заболеваемости снизился с 60 до 17 на 100 тысяч населения. За последнюю неделю снижение произошло на 33%. И констатируем, что среди заболевших в форме ОРВИ болеют 97%, а ранее часто отмечали пневмонию. Хочу сразу оговориться, что коронавирус никуда не делся. Он мутирует, сейчас преобладает штамм "Омикрон" и его подвид "Арктур", который, возможно, и не опасен по последствиям, но очень заразен. По мнение ряда специалистов, к концу мая можно ожидать подъем заболеваемости. Тем не менее большинство ученых констатирует, что ковид переходит в стадию сезонного заболевания, поэтому будут применяться профилактические сезонные меры, как и при борьбе с гриппом».

Кажется, что ПЦР-тесты на ковид, QR-коды вакцинации и красная зона, действительно, в прошлом. Но не рано ли говорить о победе над коронавирусом?

В середине апреля 2022 года в Роспотребнадзоре предупреждали о рисках преждевременного снятия ограничений. Тогда это могло спровоцировать новый рост заболеваемости. Однако сейчас совсем иная ситуация. В последнее время показатели по заболеваемости ковидом устойчиво низкие. При этом почти все подтвержденные случаи протекают в легкой форме или бессимптомно.

Конечно, с окончанием пандемии вирус не уйдет, врачи предполагают, что ковид останется и будет сезонно проявляться. К тому же коронавирусная инфекция мутирует и приобретает новые свойства. Мониторинг за эпидемическим процессом продолжается, и в случае сильных всплесков должна быть готовность к борьбе. К счастью, система здравоохранения быстро реагирует на ситуацию и уже знает, какие меры нужно принимать.

Анастасия Сливинская

Теги: #Псковская область #коронавирус #пандемия #covid-19
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег планируете потратить на отпуск летом?
В опросе приняло участие 116 человек
18.05.2023, 15:570 Забыть COVID-19? 18.05.2023, 15:470 Движение автобусов по Троицкому мосту в Пскове возобновят 19 мая 18.05.2023, 15:460 Несколько домов обесточат в Великих Луках из-за ремонтных работ 18.05.2023, 15:390 Движение по Троицкому мосту в Пскове планируют открыть в 23:30
18.05.2023, 15:310 Новое оборудование для реабилитации раненых появилось в госпитале 76-й дивизии ВДВ 18.05.2023, 15:260 Светлана Мельникова поздравила сотрудников музея и коллег из других городов с профессиональным праздником 18.05.2023, 15:210 Число автобусных рейсов из Пскова в Таллин увеличат с 12 июня 18.05.2023, 15:080 Арбитражный суд Псковской области с начала года рассмотрел более 80 дел о защите авторских прав
18.05.2023, 14:580 День без существенных осадков ожидается в Псковской области 19 мая 18.05.2023, 14:460 Желающие улучшений псковичи не должны быть пассивны — Марина Борисенкова 18.05.2023, 14:390 Вор со стажем в Пскове отправится в тюрьму за грабеж 18.05.2023, 14:201 «Три мудреца»: Нужна ли России государственная идеология? ВИДЕО
18.05.2023, 14:071 Сила притяжения 18.05.2023, 13:550 Как пользоваться привилегиями Сбера, получая зарплату в любом банке 18.05.2023, 13:510 Псковский губернатор поздравил музейных специалистов с профессиональным праздником 18.05.2023, 13:370 Заморозки прогнозируют в Псковской области в ночь на 20 мая
18.05.2023, 13:300 Псковские таможенники пресекли вывоз старинных монет 18.05.2023, 13:261 Эксклюзивная премьера сериала «Балет» стартовала в видеосервисе Wink 18.05.2023, 13:231 Элла Памфилова о форуме МИК в Пскове: Уверена, он станет важной коммуникативной площадкой для всех участников 18.05.2023, 13:140 Борис Елкин посетил завод «Псковский гончар»
18.05.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Нужна ли России государственная идеология? 18.05.2023, 12:550 Председатель Молодёжной избирательной комиссии Пермского края: Площадка форума в Пскове поражает 18.05.2023, 12:510 Тренировка по задержанию террористов прошла на аэродроме в Пскове. ФОТО 18.05.2023, 12:430 «Гайд-парк»: Марина Борисенкова о работе над социальной средой проживания в Пскове. ВИДЕО
18.05.2023, 12:420 Псковичи разобрали все билеты на премьерный спектакль 18.05.2023, 12:410 Лисицу и журавля запечатлели фотоловушки Полистовского заповедника 18.05.2023, 12:360 Михаил Ведерников: Наша избирательная система — одна из самых эффективных и сбалансированных  18.05.2023, 12:290 Член ЦИК Андрей Шутов перечислил достоинства Форума молодёжных избирательных комиссий
18.05.2023, 12:270 У маленькой россиянки достали рог единорога из лба 18.05.2023, 12:240 Марина Борисенкова о дендрологе: Такой доктор Пскову необходим 18.05.2023, 12:161 Игорь Сопов: Форум молодежных избирательных комиссий становится масштабнее и представительнее 18.05.2023, 12:110 Верхний слой асфальта укладывают дорожники в центре Пушкинских Гор
18.05.2023, 12:100 Для разработчиков электроники хотят ввести льготы по ипотеке 18.05.2023, 12:050 Четвертый Форум молодежных избирательных комиссий открылся в Пскове. ФОТО 18.05.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Мариной Борисенковой 18.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 мая
18.05.2023, 11:590 Военнослужащего из Острова разыскивают родственники через телепроект «Жди меня» 18.05.2023, 11:540 Сбербанк получил в первом квартале рекордные 357,2 млрд рублей прибыли 18.05.2023, 11:540 «Три мудреца»: Нужна ли России государственная идеология? 18.05.2023, 11:451 Ремонт тротуара на улице Коммунальной в Пскове завершат в течение двух недель
18.05.2023, 11:360 Еду украла женщина из магазина в Великих Луках 18.05.2023, 11:250 Псковский губернатор поблагодарил второклассника за спасение 5-летней девочки 18.05.2023, 11:180 Капитальный ремонт 10 школ стартовал в Псковской области 18.05.2023, 11:070 Место встречи: Дмитриевское кладбище
18.05.2023, 10:540 «Гайд-парк»: Марина Борисенкова о работе над социальной средой проживания в Пскове 18.05.2023, 10:502 Разгромивших туалеты в псковском парке Строителей вандалов нашла полиция 18.05.2023, 10:460 Монтаж игрового комплекса начали в Детском парке Острова 18.05.2023, 10:310 Дорожная авария случилась на Крестовском шоссе в Пскове
18.05.2023, 10:260 Ученые зафиксировали необъяснимые звуки в небе 18.05.2023, 10:180 Стадо лосей вышло на улицу Васи Новикова в Великих Луках 18.05.2023, 10:070 Элементы автобусных остановок чинят в Пскове. ФОТО 18.05.2023, 09:572 На бизнесмена в Пскове завели более 20 дел за незаконную торговлю
18.05.2023, 09:520 УФАС установило нарушение на торгах по обустройству игровой площадки в Красногородске 18.05.2023, 09:450 Собственников бесхозных сетей канализации ищут в Пскове 18.05.2023, 09:300 Надежные стоматологии Пскова. ЛОНГРИД 18.05.2023, 09:270 Отели Крыма на лето снизили цены на 30%
18.05.2023, 09:151 Банк России предупредил об ускорении годовой инфляции 18.05.2023, 09:010 Грозы и ливни прогнозируют синоптики на Северо-Западе 18.05.2023, 08:520 Тело 79-летней женщины обнаружили на месте пожара в Пскове 18.05.2023, 08:350 Жилье с маткапиталом будут отдельно помечать в ЕГРН
18.05.2023, 08:200 Великолучанам в Киргизии требуется срочная помощь 18.05.2023, 08:080 Международный день музеев отмечается 18 мая 18.05.2023, 07:400 Более трети россиян пролистывают рекламные посты и не доверяют им 18.05.2023, 07:200 Врач предупредил об опасности купания во время майского тепла
18.05.2023, 07:000 Какие выплаты освобождены от подоходного налога, рассказали росиянам 17.05.2023, 22:440 Следы древней реставрации церкви в центре Пскова выявили археологи 17.05.2023, 22:180 Великолучане лишились документов из-за пожара в результате спецоперации в Киргизии 17.05.2023, 22:000 Сотрудница псковского СИЗО выиграла турнир на Кубок дракона по джиу-джитсу
17.05.2023, 21:400 Диетолог предупредила о риске набрать лишний вес из-за неправильного завтрака 17.05.2023, 21:200 Подведены итоги пяти круглых столов фестиваля «Псковское вече» 17.05.2023, 21:040 Порховский район ждут «Культурные выходные» 17.05.2023, 21:000 Высокопатогенный грипп птиц приближается к Псковской области
17.05.2023, 21:000 Порядок действий в случае утраты ружья напомнили псковичам 17.05.2023, 20:400 Пять новых контейнеров для сбора ТКО поставили в Невеле 17.05.2023, 20:250 Ученики псковской спецшколы побывали на «Пушкинском уроке» 17.05.2023, 20:200 Специалисты посоветовали россиянам искать на себе клещей каждые 15 минут
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru