Общество

Владимир Кузь: Семья была и остается хранительницей нравственных и культурных ценностей

Заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь поздравил жителей Псковской области с Днём семьи, любви и верности.

«Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Его покровителями считаются православные святые – супруги Петр и Феврония Муромские. Их преданность и уважение друг к другу стали идеалами супружества», – рассказал Владимир Кузь.

Он отметил, что семья была и остается хранительницей нравственных и культурных ценностей, источником любви, понимания и уважения. Именно в семье формируется основа нашего будущего, и поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость семейных традиций.

«Выражаю искреннюю признательность и желаю счастья родителям, достойно воспитывающим детей, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни. От всей души желаю молодым семьям брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит любовь и искренность отношений. С особым чувством хочется поблагодарить многодетные семьи, а также тех, в чьих домах приёмные малыши стали родными и любимыми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд! В этот добрый и теплый праздник желаю всем семьям округа безграничного счастья, любви и гармонии, терпения и мудрости! Храните семью, растите детей - наше будущее и наши надежды», – добавил Владимир Кузь.