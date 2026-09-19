Школьники Острова и Печор присоединились к акции «Трафарет безопасности»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!» инспекторы Госавтоинспекции Псковской области совместно с юными инспекторами движения вблизи пешеходных переходов провели акцию «Трафарет безопасности». Цель данной акции - напомнить юным и взрослым пешеходам Правила дорожного движения при пересечении проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские вместе с детьми вышли к пешеходным переходам вблизи школ, аварийно-опасных перекрестков и с помощью трафаретов и баллончиков с краской нанесли на асфальт надписи, призывающие участников дорожного движения к соблюдению ПДД: «Сними наушники!», «Убери телефон!», «Остановись! Убедись в безопасности перехода».

Участники акции надеются, что теперь пешеходы при виде таких «Трафаретов безопасности» задумаются о важности соблюдения Правил дорожного движения.