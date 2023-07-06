Общество

Более 150 реконструкторов воссоздают прорыв линии «Пантера» под Островом

Военно-исторический фестиваль «Прорыв линии "Пантера"» проходит в Островском районе сегодня, 9 июля. Фестиваль посвящен памяти героических событий лета 1944 года, когда красноармейцы прорвались через немецкую оборонительную линию «Пантера». Об этом в своем Telegram-канале рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Более 150 участников из разных городов России и зарубежья съехались в деревню Холматка, на территорию мемориального комплекса «Линия Сталина».

Сегодня зрители смогут наблюдать военно-историческую реконструкцию эпизода боев июля 1944 года по прорыву сильно укрепленной «Линия Пантера» с участием военной техники и артиллерии.

Также будут работать фронтовые интерактивные площадки – «музеи под открытым небом». Они познакомят посетителей с полевым бытом солдат обеих армий.

Будет работать и музейная экспозиция «Линия Сталина».

Вход на фестиваль с 12.00. Начало реконструкции – в 13.00. Вход свободный.