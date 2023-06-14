Общество

22-й выпуск проекта «Истфакт»: Линия Сталина (часть 2)

Вторая часть выпуска, посвященного Линии Сталина - одной из самых известных линий обороны ХХ века. В нем рассказывается об устройстве фортификационных сооружений, оружии и снаряжении, которое использовалось Красной армией и вермахтом, и об исторических фактах, связанных с обороной укреплений во время Блицкрига.

В программе использованы материалы из открытых источников:

Германская кинохроника II Мировой войны (1940-1941);

«МК в Пскове» (2022, Танки и взрывы. Под Островом прошёл фестиваль «Прорыв линии “Пантера”»);

Проект «Великая война» (2010, 2 серия. «Киев. 1941»).

Благодарим за помощь в организации съёмок «Военно-исторический музей-заповедник» и Псковскую региональную общественную молодежную организацию «Вечевой Орден».

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

Смотрите также Новый выпуск проекта «Истфакт»: Мосты Пскова

Смотрите также Новый выпуск проекта «Истфакт»: Покровский угол

Смотрите также Новый выпуск проекта «Истфакт»: Освобождение Пскова в 1944 году

Смотрите также Новый выпуск проекта «Истфакт»: В поисках Вороньего камня

Смотрите также Новый выпуск проекта «Истфакт»: Артиллерия древнего Пскова

Смотрите также Новый выпуск проекта «Истфакт»: Тайна Гремячей башни

{{vrezka_news:420404}