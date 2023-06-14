22-й выпуск проекта «Истфакт»: Линия Сталина (часть 2)

Вторая часть выпуска, посвященного Линии Сталина - одной из самых известных линий обороны ХХ века. В нем рассказывается об устройстве фортификационных сооружений, оружии и снаряжении, которое использовалось Красной армией и вермахтом, и об исторических фактах, связанных с обороной укреплений во время Блицкрига.
В программе использованы материалы из открытых источников:
Благодарим за помощь в организации съёмок «Военно-исторический музей-заповедник» и Псковскую региональную общественную молодежную организацию «Вечевой Орден».
Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).
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