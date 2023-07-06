Общество

В Пскове почтили память экипажа майора Гудина, погибшего 30 лет назад

Исполнилось 30 лет со дня авиационной катастрофы, в которой погиб экипаж майора Владимира Гудина. 8 июля 1993 года в 20:47 потерпел катастрофу тяжелый военно-транспортный самолет ИЛ-76 «Крестовского» полка с экипажем из 11 человек под командованием майора Владимира Гудина.

Фото здесь и далее: Наталья Никифорова / «ВКонтакте»

На борту потерпевшего катастрофу ИЛ-76 рвались боевые снаряды. Летчикам чудом удалось увести самолет за город и таким образом спасти жителей и избежать еще больших жертв.

Вчера, 8 июля на месте падения прошли митинг и панихида.

«30 лет, как один день. Сергей Иванович (на момент трагедии - действующий командир 334-го авиационного полка, полковник запаса Сергей Никифоров) отвёз нас, журналистов разных СМИ, к месту гибели самолёта и приказал не снимать. Черная огромного размера воронка и оплавленные деревья. Там, среди раскаленных обломков металла оборвались жизни 11 человек экипажа Владимира Гудина. Московское руководство приказало расчистить площадку, убрать обломки, но Сергей Иванович настоял на том, чтобы оставить крыло. Сделать памятный мемориал. В тридцатый раз на месте падения прошли митинг и панихида. Первый раз без Сергея Ивановича», - сообщила председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».