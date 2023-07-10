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Общество

Белоснежный ручной голубь заблудился в Пскове в День семьи, любви и верности

10.07.2023 14:01|ПсковКомментариев: 0

Белоснежный ручной голубь заблудился в Пскове в День семьи, любви и верности. Об этом владелец квартиры, на балконе которой птица нашла убежище, сообщил в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Даниил Шоморов / «ВКонтакте»

«8 июля прилетел чисто белый голубь. Видно, что птица ручная. Скорее всего потеряла дорогу домой. Надеюсь найти хозяина», – написал автор поста.

«У нас такой уже года три живёт», – отметила в комментариях горожанка.

Напомним, 8 июля в России отмечался День семьи, любви и верности.

Теги: #день семьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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