Общество

Работы по капремонту спортзала бежаницкой школы идут с двухнедельным отставанием

Ход капитального ремонта спортивного зала Бежаницкой средней школы проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в район, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Срок исполнения контракта – 30 ноября 2023 года. Работы идут с двухнедельным отставанием от графика.

«Общая сумма на ремонт около 2 млн рублей. Делаем не только спортивный зал, но и подсобные помещения. У школы есть ещё один спортивный зал, он сделан. Школу сдавали в 2008 году, полностью её укомплектовали, здесь хорошее оборудование», - сказал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

Губернатор поручил контролировать ход работ.

В самом спортзале планируется установка туристического навесного оборудования, канатов.