Общество

Александр Котов о недобросовестных подрядчиках и мерах воздействия на них

Гостем программы «Дом советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 июля, стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним, как грамотно вести работу с подрядчиками по капитальному ремонту школ, какие существуют механизмы воздействия на них и многое другое.

Радиослушатель: В прошлом году нашу школу вовремя не отремонтировали, и всю осень дети дышали известью. А Ермаков (Андрей Ермаков, врио председателя комитета по образованию - ред.) на сайте рассказывает, что в образовании все хорошо. Может, пора уже наказать кого-то?

Александр Котов: Ермаков, когда выступал на парламентском часе - я сейчас ни в коей мере не буду выступать в роли его адвоката - как раз сказал и о проблемах, в том числе. На мой взгляд, достаточно объективно изложил проблемы, которые сегодня есть у нас в системе образования и ведении комитета по образованию, каким образом эти проблемы можно решать, исходя из имеющихся у нас ресурсов. В этом Ермакова точно обвинять бы не стал.

По поводу ремонта школ. Действительно, в прошлом году не все школы были подготовлены к 1-му сентября. Были не подготовлены, прежде всего те, в которых производился капитальный ремонт по программе партии «Единая Россия». Эта ситуация проблематичная, я тоже в своем избирательном округе с этим столкнулся. Здесь причина абсолютно объективная. Мы путем проведения торгов получаем подрядчиков, которые выполняют работы по капитальному ремонту школ. Не могу сегодня сходу привести пример, чтобы перечислить две-три подрядные организации, которые без проблем выполняли эти ремонтные или строительно-монтажные работы. С этим, на самом деле, проблемы. Приходят безответственные подрядные организации, которые нарушают сроки, а к качеству выполнения работ относятся спустя рукава.

Чтобы этого не повторялось, нам нужно сделать две вещи. Первое - беспощадно заносить в реестр недобросовестных поставщиков тех, кто не справляется со своими обязательствами. Это уже сейчас делается, правда, может быть, в недостаточном количестве - так, как надо было бы это делать. Второе - стимулировать тех, кто у нас в регионе готов работать четко, добросовестно и с высоким качеством проведения ремонтных работ.

В этом году ремонтируется 10 школ. Надеюсь, что все своевременно будут отремонтированы, и к 1 сентября дети пойдут в отремонтированные школы и не будут дышать известью, как совершенно справедливо сказала уважаемый радиослушатель. Мы этим озадачены и очень внимательно за этим следим.

Максим Костиков: Справедливости ради хотел бы напомнить, что господин Ермаков при разговоре о подрядчиках на сессии сказал, что это не его проблемы. Вам даже его пришлось отчасти поправлять. Он так самоустранился. Это разве, на ваш взгляд, подход?

Александр Котов: Был абсолютно неправильный подход. Он сказал о том, что заказчиком у нас выступают муниципалитеты, вроде как они и должны за все нести ответственность. Даже мне со своего уровня сложно справиться с этой ситуацией, когда подрядчики не выполняют свои обязательства по муниципальным или государственным контрактам. Эта проблема общая, в решении этой проблемы должны участвовать все: и муниципалитет, я имею в виду глава района, и депутаты районного Собрания, и депутаты нашего областного Собрания в своих избирательных округах, и органы исполнительной власти области, в данном случае комитет по образованию, если это касается школ, есть Управление капитального строительства и комитет по строительству и ЖКХ. Все должны участвовать в этом вопросе.

Я, например, не могу занести в реестр недобросовестных поставщиков тех, кто не справился с выполнением этих работ. Это должны быть соответствующие письма от заказчика, претензии, штрафные санкции. Пока мы не пройдем всю эту рутину, эту ситуацию в корне не изменим. Каждый, кто сегодня пытается выйти на торги, должен понимать, что ответственности за невыполнение контрактов ему не избежать. Если мы этого добьемся, у нас ситуация поменяется.

Максим Костиков: Насколько эффективно работает сегодня система? В том числе в плане участия в этом вопросе управления антимонопольной службы, правоохранительных органов? Механизм реестра недобропорядочных поставщиков услуг - действенная мера? Они завтра могут назваться по-новому - ООО «Синий баклажан», переписать технику с одной конторы на другую и снова в седле.

Александр Котов: Нет, все не так. Если на строительном рынке есть фирма, у которой есть существующее несколько лет название, у которой есть определенный имидж выполнения строительно-монтажных работ, они этим дорожат. Прийти с названием «Синий баклажан», которое образовалось вчера, не получится. Во многих контрактах, во многих условиях торгов есть обязательное условие наличия опыта работы в выполнении тех или иных строительно-монтажных работ. Особенно на те контракты, которые представляют интерес из-за объема денежных средств. Не так все просто. А что касается создания новой фирмы, так можно через налоговую инспекцию узнать, с кем учредители аффилированы, где и какие еще юридические лица есть. Тщательно над этим надо работать.

Максим Костиков: Насколько все-таки действенен этот механизм сегодня? Ваш нынешний заместитель Александр Братчиков в этой студии, еще будучи сити-менеджером, говорил, что есть такая проблема - мы сделаем, а где других-то возьмем. Эти подрядчики тоже в очереди не стоят. И желающих за те деньги, которые государство предлагает за работу, не очень много. Разговаривал с многими крупными застройщиками, кстати говоря, бывшими депутатами областного Собрания. Они говорят, что даже на эти конкурсы выходить не хотят. Почему? Потому что платят мало, ответственности много, прокуратура дышит в затылок, куча проверяющих. Как быть в этой ситуации? А что в районах?

Александр Котов: Если вы обратили внимание, я сказал, что это очень тщательная, кропотливая работа, которая потребует достаточного количества времени. По поводу подрядчиков. Нам нужно стимулировать тех подрядчиков, которые готовы добросовестно работать на объектах. К сожалению, пока этого не делаем. Могу привести пример из своей практики. У нас есть завод «Полипласт», который занимается очистными сооружениями. Они сейчас работают в Плюссе по строительству очистных сооружений. Они сами производят оборудование, которое используется при строительстве очистных сооружений, готовы взять на себя ответственность, работают четко, понятно, с высоким качеством. Вот таких подрядчиков нужно поддерживать. А у нас сейчас есть фирмы из Саратова, из Самары, откуда только их нет, которые приезжают сюда и пытаются нам продемонстрировать свой профессионализм в этих вопросах. Законом запрещено вмешиваться в процесс проведения торгов.

Максим Костиков: Когда эту тему обсуждали с Александром Братчиковым, Ольга Викторовна Милонаец, которая возглавляла региональное управление Федеральной антимонопольной службы, сразу же позвонила после эфира и сказала: «Как это так, вы сказали о том, что нужно здесь местных поощрять, местным помогать. У нас же есть антимонопольное законодательство». У нас любой житель Приморского края, имея двух землекопов с одной лопатой, готов выйти на объект, и мы обязаны их принять.

Александр Котов: Если мы не будем сегодня при прочих равных условиях, не нарушая закона, стимулировать наши строительные организации, никогда у нас не будет порядка в этой отрасли. Вот посмотрите сейчас на ситуацию с дорогами. По этому пути пошли. Сегодня на дорогах появились подрядчики, которые готовы делать качественно, в срок и даже с перевыполнением сроков производства работ по государственным контрактам. По этому же пути нужно идти в строительной отрасли. Я в этом убежден.

Иначе каждый раз мы получим в результате торгов какого-то сомнительного подрядчика. Потом мы будем требовать, чтобы наказали виновных, потому что этот подрядчик своевременно не выполнил эти работы. Сегодня антимонопольное законодательство такое, что, собственно, предъявить претензии особо не получится. Санкции просто смешные. Какие-то корректировки надо и в законодательство вносить. Но самое главное - нужно использовать те возможности, которые уже на сегодня есть. Мы эти возможности до конца не научились правильно использовать. Если мы правильно будем применять сегодня нормы законодательства и думать о том, что своих надо поддерживать, то все будет нормально.

Беседовал Максим Костиков