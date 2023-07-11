Общество

Псковичей призвали не поручать детям разжигать печи

Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнём, являются довольно нередким явлением. Самое трагичное последствие таких пожаров - гибель ребёнка. Маленькие дети, как правило, проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальной опасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: МЧС

«Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. В этом случае опасно оставлять детей одних в запертых снаружи квартирах: в случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Поэтому необходимо иметь такие замки, которые могут открываться как снаружи, так и изнутри. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое», - отметили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает: что нужно делать для того, чтобы избежать пожара по причине детской шалости с огнём:

обязательно нужно проводить с детьми разъяснительные беседы о пожаробезопасном поведении;

следует рассказать, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации;

необходимо быть примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

нужно хранить спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы в недоступном для детей месте;

нельзя поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

не следует оставлять малолетних детей без присмотра взрослых.

«Обязательно проведите с детьми и беседу на общеизвестную тему "Спички детям не игрушка", а также объясните правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием. Расскажите, к каким последствиям приводит пожар, и что в случае его возникновения необходимо как можно быстрее покинуть опасное помещение и оповестить о случившемся взрослых», - добавили в МЧС.