Общество

Псковский детский фонд объявил о старте благотворительной акции «Здравствуй, школа!»

Псковское областное отделение Российского детского фонда приглашает всех неравнодушных присоединиться к благотворительной акции «Здравствуй, школа!». Её цель – помочь подготовиться к новому учебному году как можно большему количеству детей из интернатных учреждений области, малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

«У каждого школьника должен быть базовый набор школьных принадлежностей, форма, спортивный инвентарь и прочее для того, чтобы полноценно и качественно получать знания в любой школе: городской или деревенской. Но собрать ребёнка в школу – очень затратно. И далеко не все семьи могут себе позволить купить ребёнку необходимые школьные принадлежности», – отметили в детском фонде.

Сотрудники фонда приглашают всех неравнодушных присоединиться к благотворительной акции и помочь ребятам встретить 1 сентября с полным школьным набором. В него входят: рюкзак, пенал с наполнением (ручки, карандаши, ластики, точилка, линейка), комплект тетрадей и обложек, цветные картон и бумага, краски, дневник, пластилин.

Формированием школьных наборов занимаются волонтёры Фонда. В каждый портфель волонтёры кладут не только канцелярские товары, но и сладости, игрушки, книжки. Дети всегда радуются, когда находят в своих новеньких рюкзаках сладости и плюшевые игрушки.

В этом году Детский фонд рассчитывает собрать не менее 800 школьных наборов.

Стать частью акции может каждый. Принять участие в акции «Здравствуй, школа!» можно несколькими способами: