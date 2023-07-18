Общество

Что такое псковский Народный фронт в 2023 году, ответил руководитель регионального исполкома

Что такое псковский Народный фронт в 2023 году, ответил руководитель регионального исполкома организации, заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Возникают неординарные ситуации, которые требуют соответствующих решений и быстроты реакции. Государственная машина не всегда позволяет это сделать. Народный фронт сегодня, как и прежде, откликается на те вызовы времени, которые приходят извне. Если раньше это была пандемия, затем гуманитарная миссия для беженцев с Донбасса, то сейчас это поддержка военных подразделений Донецка и Луганска, также наших военнослужащих, которые находятся в зоне СВО», – сказал гость студии.

Создан фонд «Защитники Отечества. Также стоит вопрос создания благотворительного фонда «Все для победы». Также в Народном фронте не упускают и обращения граждан, которые поступают в социальных сетях.

В июне исполнилось 10 лет с момента первого учредительного съезда Народного фронта. До этого он два года существовал как широкая общественная коалиция, а с 2013 года работает как президентское движение. За 10 лет ему удалось решить полмиллиона поставленных жителями России проблем. Они касались ремонта дорог, расселения аварийных домов, ремонта спортивных и детских площадок, строительства и ремонта социальных учреждений.