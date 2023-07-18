Общество

Псковские профсоюзы встретились с коллегами из Калининграда

Встреча делегаций Псковского и Калининградского профобъединений состоялась сегодня, 18 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В совещании принимали участие руководство Псковского областного совета профессиональных союзов в лице председателя Игоря Иванова и его заместителя Андрея Стегния, а также члены президиума и работники аппарата Псковского облсовпрофа и отраслевых организаций профсоюзов. Со стороны Калининградского областного объединения профсоюзов - председатель Виктор Захарчиц, руководители отраслевых профсоюзов, сотрудники облсовпрофа.

«В очередной раз мы с коллегами посещаем Калининград, и снова встреча была продуктивной и плодотворной. Мы обменялись опытом, обсудили наиболее актуальные проблемы и найденные решения. Меня порадовала открытость всех участников встречи. Мы с легкостью нашли общий язык, обсудили вопросы социального партнерства и нашли множество общих ценностей и проблем, с которыми сталкиваются профсоюзы в наших регионах. Очень важно, что мы обменялись опытом в сфере оздоровления членов профсоюза. Мы обсудили вопросы туристического блока, познакомили коллег с профсоюзными здравницами и турбазами Псковской области, а также узнали много нового об оздоровлении и санаторно-курортном отдыхе в Калининградской области. Вместе мы можем достичь больших результатов, и на данной встрече я почувствовал единство и солидарность наших профсоюзов. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и даст плоды для всех наших членов профсоюза. Большое спасибо коллегам из Калининграда за эту встречу и множество интересных идей!» - сообщил Игорь Иванов.