Общество

Псковская область отстает от лидеров по Северо-Западу в исполнении нацпроектов

Совещание по нацпроектам с обсуждением текущей динамики работы и существующих проблем прошло в правительстве Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«С прошлого месяца мы несколько ускорились. Хорошую динамику демонстрируют "Экология", МСП, "Демография" и "Туризм". На данный момент их руководители показывают системную работу и наиболее стабильный результат. Тем не менее, от лидеров по Северо-Западу мы по-прежнему отстаём. Есть целый ряд направлений, в рамках которых нужно активнее работать с кассой и нагонять графики строительства», - написал глава региона.

Михаил Ведерников напомнил участникам совещания о правилах работы с недобросовестными подрядчиками, которые не выполняют свои обязательства должным образом.

« Ранее этому был посвящен большой семинар-совещание с представителями Федеральной антимонопольной службы. Халтура не пройдёт, а все нарушения повлекут за собой последствия. Иначе работать нельзя», - заключил он.