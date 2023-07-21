Общество

Почти 200 кур не пропустили через границу в Псковской области

Почти 200 кур не разрешили ввезти в Россию на государственной границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-белорусской границе РФ в деревне Лобок государственные инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 170 голов домашней птицы, которые следовали в Великие Луки. Их перевозили в автотранспортном средстве из

Республики Беларусь

В ходе контроля выявили отсутствие на перемещаемую партию птиц ветеринарных сопроводительных документов, гарантирующих выполнение ветеринарных требований Евразийского экономического союза.

Перемещение 170 кур по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлены протокол об административном правонарушении, акт о возврате груза, товар вернули в Республику Беларусь.