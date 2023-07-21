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Как связан советский актер Алексей Ванин с Псковской областью, рассказали музейщики

Псковский музей-заповедник продолжает серию публикаций, посвященных 79-ой годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня Псковской Ленте Новостей Псковский музей-заповедник рассказал об Алексее Ванине, участнике Великой Отечественной войны, советском и российском актере, чья боевая биография связана с Псковской землей.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Алексей Ванин – советский и российский актёр театра и кино, художник, мастер спорта по классической борьбе, заслуженный артист

Российской Федерации (1998), участник Великой Отечественной войны. За всю жизнь снялся в 80 фильмах. Широкому зрителю известен по фильмам «Калина Красная», «Они сражались за Родину», «Джентльмены удачи», «Вечный зов».

Родился Алексей Ванин поселке Благовещенка Алтайского края. В 1942 году, прибавив себе год, ушел воевать в 150-ю

Сталинскую добровольческую дивизию сибиряков. Боевое крещение получил под городом Белый Тверской области. Потом, в январе 1943 года, были бои за Великие Луки. В одном из интервью Алексей Захарович вспоминал: «...Попал я на Калининский фронт, в Сталинскую дивизию снайпером… Снайперы выходят на "охоту" на нейтральную полосу. Надо найти подходящее место, где можно надежно спрятаться, и ждать. Когда первый немец из хаты вышел, нагнулся, я должен был на курок нажать. До войны я на уток охотился, а в роте считался одним из трех лучших снайперов. Но одно дело по дичи или по мишеням стрелять, а тут живой человек, хоть и враг. Всего меня заколотило, но все же выстрелил и попал. А в хате его, видимо, ждали, и вскоре следующий вышел за ним. Увидел, что лежит, подошел, тут я и его уложил – на этот раз уже рука не дрогнула. Война...».

За годы войны Алексей Ванин был трижды ранен. Под Лисичанском чуть не попал в плен. Был награжден боевыми орденами Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За освобождение Праги».