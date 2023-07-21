Общество

Алену Трунову назначили председателем комитета по труду и занятости Псковской области

Алену Трунову назначили председателем комитета по труду и занятости Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее она была исполняющей обязанности председателя комитета.

«Алена Сергеевна возглавила комитет в феврале прошлого года, выдвинув ряд важных и интересных инициатив для развития рынка труда в регионе. На прошедшее время реализовала многие свои идеи и убедительно доказала своё неравнодушие, профессионализм, желание и способность развивать вверенную сферу. Считаю испытательный период успешно пройденным, а значит, приставку "врио" пора убрать», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона пожелал председателю успехов в дальнейшей работе.