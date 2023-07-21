Уверенности в завтрашнем дне пожелал работникам торговли Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов торговли с их профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
От имени регионального парламента Александр Котов поблагодарил все поколения работников торговли за такой нужный людям труд.
«От всей души желаю профессиональных и жизненных успехов, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! С профессиональным праздником!» - поздравил спикер регионального парламента.