Общество

Уверенности в завтрашнем дне пожелал работникам торговли Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов торговли с их профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Торговля – одна из ключевых отраслей экономики, стимулирующая социально-экономическое развитие территорий и являющаяся индикатором уровня благосостояния и качества жизни населения. В нашем регионе в сфере торговли работают десятки тысяч человек, которые обеспечивают область необходимыми товарами и услугами в повседневной жизни, а в глобальном смысле вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности государства, рост экономики, внедрение инноваций, в сохранение общественной стабильности», - отметил он.

От имени регионального парламента Александр Котов поблагодарил все поколения работников торговли за такой нужный людям труд.

«От всей души желаю профессиональных и жизненных успехов, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! С профессиональным праздником!» - поздравил спикер регионального парламента.