Общество

Псковская Черёха отпраздновала 694-летие первого упоминания в летописи

Деревня Черёха Псковского района отпраздновала 694-летие первого упоминания в летописи. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Поселение с богатой историей, красивейшей природой, талантливыми и неравнодушными жителями. Место, с которым неразрывно связан славный 104 парашютно-десантный полк нашей легендарной дивизии. От лица коллектива администрации района поприветствовала жителей населенного пункта», - написала она.

Председатель районного Собрания депутатов Владимир Яников от муниципальных властей и депутатского корпуса вручил заслуженным людям благодарственные письма. Перед гостями праздника выступили артисты Псковского районного Центра культуры, можно было попробовать солдатскую каша и принять участие в спортивных соревнованиях.