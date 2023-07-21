Общество

Депутат подключился к решению вопроса по отсутствию подъездных путей к участку в микрорайоне Пскова

Депутат Псковской городской Думы подключился к решению вопроса по отсутствию подъездных путей к участку в микрорайоне Пскова. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В приемную партии "Единая Россия" обратилась Жанна Иванова с жалобой на отсутствие подъездных путей к участку в микрорайоне "Учхоз". Решение будет прорабатываться совместно с администрацией города Пскова», - написал он.

Ранее в городских сообществах появилась информация, что многодетная семья получила участок в 2019 году, на котором оказался девятиметровый ручей без моста и заросшая борщевиком площадь.