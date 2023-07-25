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Общество

Роботизированная молочная ферма появится в Псковской области

25.07.2023 14:31|ПсковКомментариев: 0

Роботизированная молочная ферма появится в Псковской области в этом году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в ходе прямого эфира в ЦУР Псковской области 25 июля.

«В Псковской области наиболее развито молочное и мясное производство. Все динамично развивается. После животноводства идет растениеводство, которое дает результаты. Показатели за 5 лет подросли. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 46%. На 40 млрд мы выходили в 2018 году, в 2022 - 54 млрд рублей. Сейчас мы собираем 7 700 литров на корову, на 12% выросли по мясу», - сказал Николай Романов.

Также удалось ввести в оборот 50 тысяч гектаров земли, что позволило увеличить производство зерна.

«Есть и серьезные инвестиции, побольше 50 млрд рублей. Построены две молочные фермы. Одна из них роботизированная, ее сдают в этом году», - продолжил он.

Теги: #сельское хозяйство #ферма
Источник: Псковская Лента Новостей
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