Вылет утреннего рейса Москва — Псков из аэропорта Внуково отменен

Утренний рейс Москва — Псков из аэропорта Внуково отменен. По расписанию самолёт должен был вылететь в 08:00, однако ожидаемое время отправления несколько раз переносили, а потом и вовсе отменили рейс, следует из информации с официального сайта аэропорта «Внуково».

Аэропорт Пскова по-прежнему закрыт, режим беспилотной опасности не снят.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на сайте аэропорта и обращаться в справочную службу по телефону: +7 (495) 937-55-55 для получения актуальной информации.