Великолукский суд ограничил свободу водителю, подделавшему путевой лист

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, который подделал путевой лист. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый, работая в должности водителя в филиале ОАО «РЖД», осуществил подделку путевого листа, предоставляющего право на допуск к управлению транспортным средством, путем проставления печати, не принадлежащей медицинскому учреждению, и собственноручного введения сведений о пройденном медицинском осмотре от имени медицинской сестры.

С использованием поддельного путевого листа подсудимый отправился в рейс в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Преступление квалифицировано по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования). С учетом данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на восемь месяцев с установлением определенных ограничений и обязанностей.

