Борис Елкин о проектах благоустройства в Пскове

Какие три территории Пскова благоустраивают в этом сезоне по программе «Формирование комфортной городской среды», почему сквер на Индустриальной стал одним из самых ожидаемых в плане обновления мест и что происходит с фонтаном у гостиницы «Рижская», рассказал глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Борис Андреевич, до 12 июня идет голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Какие объекты в Пскове благоустроят по этой программе в этом сезоне?

- Уже не первый год реализуется эта программа, и она очень важная. Она народная, не побоюсь этого слова, потому что все те объекты, которые реализовывались, выбраны исключительно нашими горожанами, жителями. Действительно, за последние годы активность граждан увеличилась и улучшилась в части голосования.

Сначала все скептически к этому относились. Сейчас уже по-другому. Я думаю, что самый главный момент в том, что люди видят результат работы. То, что это работает, то, что это живой механизм, а не какая-то формальность, это самое важное. В этом году у нас реализуется три объекта в рамках программы. Если точнее, то их даже четыре: завершение обновления сквера у гостиницы «Рижская» - переходящий проект с прошлого года. Но мы его уже не считаем, потому что он на финишной стадии и, по сути, там остались формальности.

Конечно, многих горожан интересует вопрос фонтана, на него уже объявлен конкурс, даже есть победители. Я думаю, что если все хорошо, то за май-начало июня у нас получится завершить изоляцию и сделать облицовку этого фонтана и его запустить. В том году мы поменяли трубы, потому что они протекали, и сейчас уже непосредственно сам облик фонтана делаем. В зимнее время это делать невозможно было. Поэтому, собственно, сейчас погода теплая наступила, поэтому будем делать. Внешний облик не изменится. Но там необходимо сделать изоляцию, потому что внутри чаши фонтан протекает. Это вызвано технологическими процессами, которые нельзя предотвратить.

Но все же, возвращаясь к «Формированию комфортной городской среды», три территории - это, во-первых, Индустриальная, дом №2. Сквер небольшой, но, как оказалось, очень популярный. Мы как-то выезжали с депутатом Денисом Олеговичем Ивановым, и жители очень ревностно к этой территории относились. Поэтому очень важно было особое внимание этому объекту уделить. Вторая территория - это немного болотистый скверик на пересечении Ижорского Батальона и Чудской, где, сделав канаву, мы получили прудик. Интересное место, хотя до этого там было просто болото. А сейчас этот недуг и большое количество воды мы пытаемся обратить в плюсы, сделать место с элементами водных объектов. И третий проект - это во дворах на Звездной. Это межмуниципальная территория, где будет сделано благоустройство, поставлена детская площадка.

Самое важное для того, чтобы как можно больше людей вовлекалось в процесс, это увеличение количества победителей. И мы уже решили, что по итогам голосования, которое идет сейчас, в следующем году уже будет реализовываться четыре подобных территории. Будем надеяться, что дальше эту историю разовьем и будет и пять, и более территорий. Чем больше территорий побеждает, тем больше интерес и вовлеченность горожан. Это важно. Хороший пример. Как и ТОС, которые параллельно у нас активно развиваются.

- Борис Андреевич, от скептиков по поводу этой программы можно услышать из года в год фактически одно и то же. Зачем вы у нас спрашиваете, если, как вы сказали, вы можете на основании аналитики поступающих обращений расставить свои акценты: в этом году такая территория, в следующем - другая, в перспективе - третья. В чем плюс участия людей в голосовании?

- Когда разрабатывали федеральную программу, этот нацпроект и структуру голосования, упор сделали на то, чтобы действительно жители сами отбирали территорию, не администрация. Конечно, сотрудники администрации могут отобрать по количеству обращений. Но я скажу так: не по всем территориям, которые попали в голосование, есть обращения. Это не значит, что надо писать во все и вся. Наоборот, как раз такие механизмы нам позволяют эти территории облагородить. То есть у нас есть ряд механизмов, их порядка трех-четырех, по которым можно делать благоустройство. И все они живые, все они рабочие.

В данном случае не надо закидывать сотни жалоб на эту территорию, надо просто в тот или иной момент инициировать благоустройство этой территории. Не путем написания жалобы, а путем предложения как раз на «Формирование комфортной городской среды». У нас есть программа для благоустройства «Малые города и исторические поселения», есть ТОСы, есть инициативное бюджетирование. В этом году у нас победило два проекта по инициативному бюджетированию. Везде по чуть-чуть, понемногу.

- Для помощи в голосовании привлекают волонтеров. Это хороший механизм?

- Я бы сказал, очень эффективный, действенный. На самом деле очень многие не знают о программе, не акцентируют на этом внимание. А здесь в каком-то общественном месте, пространстве волонтер предлагает оказать помощь в голосовании. Они - брендированные волонтеры, то есть имеют ленточки, таблички. Мы понимаем, кто эти люди. И это действительно показывает свою высокую эффективность. Я могу сказать не только за город Псков, вообще за всю область. Это хорошая практика. И в городе Пскове мы ее тоже практикуем и пытаемся реализовать. Выбор абсолютно прозрачен. Люди голосуют за ту территорию, которая важна для них, для их родственников. Я сам голосую за ту территорию, у которой меньше шансов победить.

Беседовала Любовь Кузнецова