Общество

Более 900 детей учатся в новом инженерно-экономическом лицее в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится в Великих Луках с рабочим визитом. В рамках поездки глава региона осмотрел несколько важных социальных и инфраструктурных городских объектов. Одним из них стал Инженерно-экономический лицей имени академика Виноградова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Строительство объекта осуществлялось в рамках нацпроекта «Образование».

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В настоящее время здесь работают 50 педагогов и обучаются 934 ученика. Лицей состоит из трёх корпусов, имеет три спортивных зала, бассейн, тир, площадки для спортивных игр. Школа имеет современную материально-техническую базу, оснащена специализированным оборудованием для химической, биологической, физической лабораторий и для занятий робототехникой.

Во время посещения нового лицея Михаила Ведерникова сопровождал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев и директор общеобразовательного учреждения Юлия Ярышкина.