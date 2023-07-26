Владимир Гутенев отметил темпы разворачивания фонда «Защитники Отечества» в Пскове

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области может стать неформальным и эффективным институтом. Такое мнение в ходе пресс-подхода во время рабочего визита в регион озвучил руководитель подгруппы «Мобилизационная подготовка в сфере экономики» рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кроме того, депутат Госдумы отметил, что созданный решением президента фонд «Защитники Отечества» быстро набрал обороты по стране.
«Могу сравнить, на каких территориях на каком качестве развития находится фонд. Та динамика разворачивания подразделения и готовности работы, которую мы видим здесь, на Псковской земле, вселяет в нас очень большие надежды, что это будет неформальный и эффективный институт, который поможет нашим воинам и их близким быстрее пройти физическую, социальную и психологическую адаптацию», - заключил он.