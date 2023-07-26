Общество

Владимир Гутенев отметил темпы разворачивания фонда «Защитники Отечества» в Пскове

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области может стать неформальным и эффективным институтом. Такое мнение в ходе пресс-подхода во время рабочего визита в регион озвучил руководитель подгруппы «Мобилизационная подготовка в сфере экономики» рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нельзя разделить Союз Машиностроителей, "Единую Россию", группу Андрея Турчака, которая занимается проблематикой специальной военной операции. Мы все работаем в очень тесной связке, в одном коллективе. Именно поэтому одной из первой точек, в которой мы реализуем проект, когда часть гуманитарной помощи идет не на амуницию, продукты питания, квадрокоптеры и даже не на тренажеры. Сегодня одним из первых подходов делаем поставки современных и, самое главное, отечественных колясок с электроприводом. Они качественно меняют жизнь и качество жизни тех, кто в силу полученных ранений ждет протезирования или реабилитации. По инициативе Андрея Анатольевича Турчака, который по-прежнему сердцем остается на Псковской земле, мы приехали сюда и вручили отечественные коляски тем, кто нуждается в этих инструментах реабилитации или их близким, если они находятся на лечении», - сказал Владимир Гутенев.

Кроме того, депутат Госдумы отметил, что созданный решением президента фонд «Защитники Отечества» быстро набрал обороты по стране.

«Могу сравнить, на каких территориях на каком качестве развития находится фонд. Та динамика разворачивания подразделения и готовности работы, которую мы видим здесь, на Псковской земле, вселяет в нас очень большие надежды, что это будет неформальный и эффективный институт, который поможет нашим воинам и их близким быстрее пройти физическую, социальную и психологическую адаптацию», - заключил он.