Общество

Более 70% псковичей считают стресс и тревогу нормальной частью жизни

Аналитики узнали, как относятся к постоянному стрессу на работе жители региона, а также выяснили, по каким причинам люди чаще всего теряют терпение и выходят из себя. 70% местных респондентов не согласны с мнением, что постоянный стресс и чрезмерная тревога — это нормальная часть жизни, а 17% согласны с ним полностью. Остальные затруднились ответить.

Интересно, что это мнение людей относительно того, что стресс – это не норма жизни не зависело от гендера, возраста или профессии опрошенных.

Среди местных работодателей картина похожая: 72% также не воспринимают постоянный стресс как норму и только 18% смирились со стрессом и приняли его как неизбежное зло. При этом 70% представителей компаний считают, что руководители испытывают намного больше стресса, чем линейные сотрудники (в 2021 с этим были согласны 73%).

Так, начальники, как правило, считают главной причиной стресса у их сотрудников является большой объем работы — так ответили 57%. На втором месте по частотности упоминания оказалась причина - неуверенность в завтрашнем дне — 47% (в 2021 эта тема была на 5 строчке). Личные проблемы как причину стресса отметили 40% работодателей. Новости и социально-политический контекст, по их мнению, стоят на 4 месте, а проблемы с руководством опустились с третьей строчки на шестую. Также в топ причини, из-за которых могут стрессовать работники, по мнению их руководителей, вошли дедлайны (сроки выполнения задач) – так ответили еще 37%.

В свою очередь местные работники, прошедшие опрос, среди причин стресса на работе чаще всего называют:

Неуверенность в завтрашнем дне — 55% (год назад эта причина была третьей по популярности)

Новости, социально политический контекст — 37%

Отношения с руководством — 43%

Интересно, что в 2021 году руководство и атмосфера в коллективе были самыми популярными вариантами.

«Все больше людей считают, что постоянный стресс — это не норма. Доверие к психотерапии постепенно растет, особенно у молодых людей. Возможно, эти два тренда связаны, в том числе, с тем, что за последний год существенно вырос уровень тревоги. Работодатели и соискатели по-разному оценивают причины стресса на работе, поэтому меры по его снижению могут не всегда оказаться эффективными. Отсутствие диалога и взаимопонимания по поводу источников стресса может вызывать напряженность и конфликты в компании. Поэтому важно изучать мнение сотрудников и вкладываться в создание комфортной корпоративной культуры. С этим здорово помогают программы психологической поддержки: компенсация психотерапии для сотрудников, вебинары для команды и обучающие программы для руководителей. К сожалению, для большинства опрошенных компаний важность квалифицированной психологической поддержки на работе по-прежнему невысока, хотя потребность в ней очевидна. Но мы замечаем позитивный тренд и надеемся, что он продолжит усиливаться», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.