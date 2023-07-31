Социально-экономическое развитие Гдовского района станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 1 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз разговор будет посвящен социально-экономическому развитию Гдовского района.
Каких успехов муниципалитет смог достичь за последний год? Какие инфраструктурные объекты там уже появились и скоро появятся? Что Гдову даст победа во всероссийском конкурсе исторических поселений? Как город отмечает свое 700-летие?
Об этом и многом другом расскажут:
Начало брифинга — в 15.30. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.