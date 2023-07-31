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Общество

Социально-экономическое развитие Гдовского района станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

01.08.2023 12:56|ПсковКомментариев: 0

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 1 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз разговор будет посвящен социально-экономическому развитию Гдовского района.

Каких успехов муниципалитет смог достичь за последний год? Какие инфраструктурные объекты там уже появились и скоро появятся? Что Гдову даст победа во всероссийском конкурсе исторических поселений? Как город отмечает свое 700-летие?

Об этом и многом другом расскажут:

  • Васильев Алексей Викторович – глава Гдовского района
  • Кузь Владимир Васильевич – депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области.

Начало брифинга — в 15.30. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.

Источник: Псковская Лента Новостей
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