Общество

Социально-экономическое развитие Гдовского района станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 1 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз разговор будет посвящен социально-экономическому развитию Гдовского района.

Каких успехов муниципалитет смог достичь за последний год? Какие инфраструктурные объекты там уже появились и скоро появятся? Что Гдову даст победа во всероссийском конкурсе исторических поселений? Как город отмечает свое 700-летие?

Об этом и многом другом расскажут:

Васильев Алексей Викторович – глава Гдовского района

Кузь Владимир Васильевич – депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области.

Начало брифинга — в 15.30. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.