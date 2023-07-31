Общество

Случаи рака среди курящих женщин участились в Псковской области

Ежегодно в мире более двух миллионов человек заболевают раком легкого. Это одно из самых частых онкологических заболеваний. Врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Мария Сальникова рассказала о причинах данного заболевания в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В прошлом году у нас в области было выявлено чуть больше 250 человек с раком легкого. И в настоящее время у нас больше 500 человек стоит на учете с этим диагнозом. Нет какой-то тенденции к увеличению или к уменьшению заболеваемости, единственная тенденция - это увеличение заболеваемости у женщин, связывается это именно с тем, что женщины стали чаще курить», – рассказала Мария Сальникова.

До 90% всех случаев рака легкого связаны с курением, продолжила врач. По ее словам, это основной фактор, провоцирующий рак легкого. К 10 оставшимся процентам относят радиацию от лучевой терапии или профессиональные вредности, например, асбест.

«Кроме того, пассивное курение на постоянной основе тоже увеличивает риск возникновения рака легкого. В Германии провели исследование, благодаря которому выяснилось, что пассивное курение или постоянное нахождение в задымленных местах увеличивает риск рака легкого до 30%. Поэтому онкологи всего мира настоятельно рекомендуют ограничить отдельные места для курения, чтобы люди, которые не курят, не подвергались воздействию табачного дыма. Постоянное пассивное курение увеличивает риск развития рака легкого», – подчеркнула Мария Сальникова.