Общество

Начинается видеотрансляция брифинга о развитии Гдовского района

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз разговор будет посвящен социально-экономическому развитию Гдовского района.

Каких успехов муниципалитет смог достичь за последний год? Какие инфраструктурные объекты там уже появились и скоро появятся? Что Гдову даст победа во всероссийском конкурсе исторических поселений? Как город отмечает свое 700-летие?

Об этом и многом другом расскажут: