Общество

Почти миллион пассажиров перевзли железнодорожным транспортом в Псковской области за год

Заседание регионального форума социальной ответственности и партнерства в режиме видеоконференцсвязи провела Октябрьская железная дорога сегодня, 1 августа. Мероприятие прошло в канун профессионального праздника — Дня железнодорожника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона Михаил Ведерников поприветствовал участников форума, подчеркнув, что для Псковской области железные дороги — важная часть истории и современной экономики. «Целый ряд наших населенных пунктов рос и развивался именно благодаря железнодорожным узлам и станциям: Новосокольники, Струги Красные, Бежаницы. У города Дно железнодорожный вокзал изображен даже на гербе. И сегодня "Российские железные дороги" - один из ключевых наших работодателей и важный стратегический партнер. Вы помогаете развивать транспортную доступность и укреплять экономику области», – отметил губернатор.

Говоря о развитии железнодорожного сообщения последних лет, Михаил Ведерников особый акцент сделал на открытии новых направлений. В 2018 году запущена первая «Ласточка» по маршруту Псков — Санкт-Петербург, которая за эти годы стала одним из наиболее востребованных рейсов. В 2019 году «Ласточка» связала Псков, Новгород и Петрозаводск. Пригородное железнодорожное сообщение охватывает более 30 маршрутов. В 2020 году запущено пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Псков — Великие Луки, в 2021 году — Великие Луки — Себеж. В этом году на дачный период открыли дополнительный маршрут Великие Луки — Невель.

«В общей сложности железнодорожным транспортом в Псковской области за прошлый год воспользовался почти 1 млн пассажиров», — обратил внимание Михаил Ведерников и поблагодарил специалистов отрасли за труд.

В рамках регионального форума сотрудники железнодорожной отрасли были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами правительства Псковской области. Награды за профессионализм, многолетний и добросовестный труд на железнодорожной дороге получили СПИСОК

Всего в пленарном заседании форума приняли участие более 6,3 тыс специалистов всех подразделений ОАО «РЖД», работающих в границах Октябрьской железной дороги на территории 11-ти субъектов РФ. В их числе сотрудники крупных железнодорожных узлов Псковской области.