Общество

Первый этап благоустройства парка на улице Советской завершили в Кунье

Работы по благоустройству парка на улице Советской в рамках первого этапа завершили в Кунье. Сегодня, 3 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел общественную территорию в рамках рабочего выезда в Куньинский район, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Благоустройство парка на улице Советской в поселке Кунья осуществили в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Куньинском районе.

В 2022 году на территории парка на улице Советской в рабочем поселке Кунья было выполнено:

устройство пешеходной дорожки из брусчатки и бортового камня,

озеленение,

устройство освещения,

установлены малые архитектурные формы и информационный щит.

Стоит отметить, что благоустройство 2-ой очереди указанной территории было отобрано гражданами в ходе рейтингового голосования, работы проводят в 2023 году.